'Vi elsker'-chef efter bevægende tv-dokumentar: - Det har været udfordrende

Riffi Haddaoui er papfar til ung hjerneskadet kvinde, som sammen med moderen og han for nylig var central i et stærkt rørende TV 2-program, men samtidig er Riffi stifter af- og chef for den kæmpe 'Vi Elsker Heroes'-karavane, der har premiere lørdag

Seerne kunne for ganske kort tid siden stifte bekendtskab med den hjerneskadede unge kvinde Rebekka Elnegaard Wiede, hvis tragiske historie blev blotlagt for danskerne, da TV 2-dokumentaren 'Hold mig fast. Før jeg forsvinder' blev vist 20. april.

Rebekkas mor og papfar giver et hudløst ærligt indblik i deres og ikke mindst datterens hverdag, efter at hun har været udsat for grove svigt, seksuelle overgreb og psykiske udfordringer, hvilket førte til et selvmordsforsøg, mens hun var indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling i 2022.

Hun overlevede, men det forårsagede svær hjerneskade, og gennem dagbøger og hjemmevideoer kommer seerne i dokumentaren helt tæt på den 23-årige pige og hendes familie.

Annonce:

Her forsøger hendes mor - og papfar - blandt andet at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt, og man ser deres kamp for retfærdighed mod et system, der ifølge dem har svigtet.

Ikke nemt

Papfaderen hedder Riffi Elnegaard Haddaoui, og han er samtidig stifter af- og manden bag den årlig tilbagevendende festkaravane 'Vi Elsker Heroes'.

Den udsolgte premiere er i Rødovre lørdag, men vejen dertil har især i år ikke været helt nem på det private plan for Riffi Haddaoui.

- Det havde slet ikke kunnet lade sig gøre, hvis jeg ikke havde lavet det i så mange år. Jeg har et stærkt team bagved mig. Men man gør en masse mennesker glade, og det giver også en masse til en selv - det er et frirum, siger Riffi til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under video og billede ...

Cirka 100.000 glade mennesker indløser hvert år billet til Riffi Haddoiuis populære karavane med kunstnere fra 90'erne og 00'erne. Men bag facaden gemmer bossen og hans kone på en tragisk familiehistorie, som for nylig kunne ses på TV 2. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

- Det er klart, at der er nogle perioder, hvor det har fyldt mere end andre. Især i forbindelse med udgivelsen af dokumentaren. Når man er gået i gennem det, som vi er, så kan man ikke undgå at tænke, om man er stærk nok til at klare det. Jeg er ikke gået død eller noget, men det er har været en udfordrende periode, hvor man virkelig er blevet testet.

Riffi (billedet) har sammen med Dan Rachlin også været fast vært på scenen siden starten i 2011. Karavanen kommer ud over Rødovre til Esbjerg (3. juni), Næstved og Hillerød (12. august), Aalborg og Holstebro (19. august) og Odense (26. august).

- Kunne du frygte, at nogen vil undre sig over, at du på den ene side kæmper med så ulykkelige ting hjemme, og samtidig skal stå og være helt jubelglad på scenen med et smil?

- Nu kender min familie og venner mig rigtig godt - og det gør vores gæster faktisk også. Så det er jeg ikke så bekymret for, siger 'Vi Elsker'-stifteren.

Ekstra Bladet er naturligvis med, når blandt andet en hel flok realitydeltagere og andre feststemte kendisser indtager den røde løber til premieren i Rødovre lørdag, hvor der er røde lamper. Følg med her på eb.dk.