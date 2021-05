En dansk deltagelse i finalen på dette års europæiske Grand Prix hænger i en meget tynd tråd, hvis man skal tro bookmakerne.

Men Fyr og Flamme er klar til at synge en vis legemsdel ud af bukserne for at det lykkes.

- Vi tror på, at vi har en chance, fordi vi skiller os ud. Hvis der er nogen, der minder om en, kan man let ryge på det, siger Laurits Emanuel, der ikke kun drømmer om en finaleplads.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at få 12 point af et land. Sådan at kameraet er på os, og vi springer op af glæde og har det helt vildt. Endnu et mål er at få 12 point af et eller andet eksotisk land, der har en helt andet musikalsk præference end os. Det ville jeg virkelig ses som et adelsmærke – også om ti år. Tænk hvis Malta giver os 12 point, siger Laurits Emanuel og erkender, at hvis det glipper med en finaleplads, bliver det ikke det sjoveste.

- Jeg tror, at det vil være lidt svært ikke at tage det på sig, hvis det går dårligt. Danmark har jo før fået dårlige placeringer, og det tror jeg godt kan sidde lidt en, siger han, inden Jesper Groth afbryder.

Så store er deres chancer Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Emmike Rasmussen fra Danske Spil for at høre om Danmarks chancer til Eurovision i aften. - Vi har odds 2,5 på, at Danmark går videre til finalen. Det vil sige, at vi vurderer, at Danmark har 40% chance for at blive stemt videre. Omvendt er der odds 1,5 på, at Danmark ikke går videre. Det svarer til lige over 60%. - Men vi kan se på indskuddene fra vores kunder, at op mod 70% tror, at Danmark går videre, siger Rasmussen.

Hvis vi bare gør det godt

- Jeg har det nok med det her som med mange af livets andre ting. Jeg har aldrig været så konkurrenceorienteret og vred ved brætspillet. Jeg kan godt leve med at tabe, hvis vi bare har gjort det, så godt som vi kan.

- Og der er jeg anderledes end Jesper. Jeg har i den grad et konkurrencegen, men jeg bruger 60 procent af min tid hver dag på at undertrykke det. Jeg bliver heller aldrig sur ved spillebordet, men der sker nogle underlige ting i min mave, siger Laurits Emanuel.

Onsdag aften blev halvdelen af Fyr og Flammes skæbne afgjorde, da de spillede deres sang for juryen, der giver halvdelen af stemmerne, mens resten kommer fra seerne. Og det var en vild oplevelse, hvor Fanden pludselig tog ved Jesper Groth.

Klar til finalen

Tirsdag aften blev de ti første finalister fundet til lørdag aftens store finale. De kvalificerede lande er Israel, Rusland, Malta, Cypern, Belgien, Norge, Sverige og Aserbajdsjan, Litauen og Ukraine.



Torsdag aften findes ti mere, og derudover er værtslandet, Holland, samt de fem store nationer, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig klar til finalen.

Følg Ekstra Bladets live-dækning af semifinalen på ekstrabladet.dk i aften fra klokken 21.

Det er ikke altid, at Eurovision Song Contest forløber helt som planlagt. Læs om de største skandaler her.