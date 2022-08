Smukfest er i gang.

Unge i hobetal har siden søndag indfundet sig på campingområdet Kærligheden, hvor ølbongs i lange baner kæmper mod de store soundboxes om publikums opmærksomhed.

Mens nogle synger karaoke, imens der ventes på onsdagens åbning af festivalpladsen, så bader andre i søen, mens de fleste har gang i et ølspil.

Enkelte nyder en vand, inden festen på ny går i gang.

Ekstra Bladet tog pulsen på Kærligheden, hvor festen altså kører på tredjedagen.

- Vi saver os fuldstændigt over

Vennerne Carl, Søren og Jens giver den fuld gas på Smukfest. Foto: Per Lange

Hos venner Jens, Carl og Søren, 19, 18 og 19 år, er festen så småt i gang. Carl sidder klar med en ølbong, da Ekstra Bladet kigger forbi, og hurtigt afslører Jens, at der ikke er meget stemme tilbage efter gårsdagens fest.

- Her er sindssygt og fucking gang i den. Vi festede 40 mennesker lige bag, hvor vi sidder nu, og skruede fuldt op for soundboxen. Der var fucking fed stemning og godt vejr, siger han hæs og tilføjer:

- Vi har drukket Sambuca.

De har både fået set lidt koncerter, som der er med mindre kendte navne på Kærligheden, og set på de mange aktiviteter i området. Men planen for den nære fremtid ligger fast.

- Jeg tænker, vi saver os fuldstændigt over nu, og så tænker jeg, vi skal høre noget musik og måske save os fuldstændigt over i morgen også, siger Jens, imens de andre erklærer sig enige.

- I er ikke bange for at gå fuldstændigt kolde, inden festivalpladsen åbner, og festen for alvor begynder?

- Nej. Nej, det tror jeg ikke, siger Jens.

- Bedre end forventet

Kristine og Julie er positivt overraskede over Smukfest. Foto: Per Lange

Få sekunders gang derfra sidder veninderne Julie og Kristine på 18 år. Julie holder om en stor flaske vand, men smilet er til at få øje på hos begge. Starten på festivalen har nemlig været god.

- De første par dage har været virkelig sjove og bedre end forventet, siger Julie og fortsætter:

- Det er første gang, vi er her, og jeg havde forventet, det ville være meget klammere, og at folk var meget selviske. Jeg føler, der er virkelig god stemning, og at folk gerne vil have, at alle hygger sig. Det er fedt, at man endelig kan give den gas efter corona.

- Hvad laver man i løbet af dagen?

- Man vågner ret tidligt, fordi folk larmer rimelig tidligt på dagen – både med soundboxes og folk, der råber. Men sådan er det, forklarer Kristine, der suppleres af veninden:

- Så sidder man og har det lidt skidt og skal lige have lidt vand.

De vurderer, at man som festivalgænger er mest presset i tidsrummet fra 8-12.

- Hvem glæder I jer mest til at se?

- Alle siger Justin Bieber, men vi vil sige Cheff Records og Drew Sycamore. Der kommer til at være riiiigtig mange mennesker til Justin Bieber, og det skal også nok blive fedt, men vi ser mere frem til det andet. Han er måske heller ikke så festival-agtig, lyder det samstemmende.

- Dropper partout

De tre veninder får en masse nye venner på festivalen. Foto: Per Lange

Festen og livet på Kærligheden er for fedt til partout-armbånd, altså de armbånd, der giver adgang til festivalområdet alle dage.

Sådan lyder konklusionen hos veninderne Ellen, Freja og Pernille på 21, 20 og 20 år.

- Vi var her også i 2018 og 2019, og der er bare pissegod stemning på Kærligheden. Det er pissefedt i dagene op til pladsen åbner. De sidste to gange har vi haft partout-billetter, men nu har vi kun købt endagsarmbånd, for man ender alligevel med bare at være her i stedet for i skoven. Vi har torsdagsbilletter, så vi kan høre Minds of 99, siger Freja, der bliver suppleret af Pernille.

- Vi har faktisk talt om, at de første par dage er federe, end når festivalen rigtigt åbner.

Planen er derfor at tilbringe hele torsdagen på festivalspladsen og ellers nyde livet på Kærligheden, hvilket de allerede er godt i gang med.

- Vi kom i går, der har været godt med god stemning, og vi har rendt rundt og drukket rigtig mange øl, lyder det samstemmende.

Noget af det fede ved Kærligheden er alle de nye mennesker, de lærer at kende.

- Man crasher meget hinandens lejre, og jeg ender altid med at rende rundt hos alle mulige tilfældige og få en masse nye venner, siger Freja med et smil, mens Ellen runder af:

- Men vi er også kun tre afsted, så man er nødt til at opsøge det lidt.

