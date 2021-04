Vil have 1,1 milliard fra statskassen

Her er kravene

Arrangører, der har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et større arrangement som følge af coronavirus/covid-19, kan søge om kompensation for at få dækket tab.

For at få udbetalt kompensation skal man:

Have oplevet tab i forbindelse med et arrangement, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af coronavirus/covid-19

Være hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet eller arrangementerne

Have forventet over 350 samtidige deltagere til arrangementet.

Arrangementet skal derudover opfylde ét af følgende to kriterier til antallet af dage, som det har været planlagt til at blive afviklet over:

Skulle have været afviklet mindre hyppigt end dagligt, højst hver anden dag.

Skulle have været afviklet dagligt i en afgrænset periode på op til 28 dages varighed.

Kilde: Virksomhedsguiden.