Vil i Højesteret: - Straffen er alt for hård

Det meget omtalte hærværk mod Asger Jorn-maleriet 'Den foruroligende ælling' på Museum Jorn i Silkeborg resulterede i første omgang med halvandet års fængsel til provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

Og derudover blev hun dømt til at betale en klækkelig erstatning på 1,9 millioner kroner til restaurering af værket.

Men Ibi-Pippi Orup Hedegaard mente, straffen var alt, alt for hård og valgte at anke den til Landsretten i Viborg, hvor fængselsstraffen blev nedsat til ét år.

Straffen er dog stadig alt for hård, mener kunstneren.

- Det er en urimeligt hård straf stadig, så jeg har valgt at gå efter at få den behandlet i Højesteret. Og jeg og min advokat tror på, at der er gode chancer for, at det lykkes, siger Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard vil forsøge at få forkortet sin straf. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ingen lignende domme

Hendes advokat Mette Grith Stage har på hendes foranledning ansøgt procesbevillingsnævnet om at få sagen afprøvet ved Højesteret.

Det er procesbevillingsnævnet, der beslutter, om en sag skal have mulighed for at blive afprøvet ved Højesteret, hvis den vurderes at være principiel.

- Der findes ingen tidligere lignende domme, der kan danne præcedens, så hvis jeg kan få Højesteret til at optage sagen, mener jeg også, det ville være en slags tjeneste for samfundet, så vi fremover ved, hvad præcedens er i den slags sager, siger Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

- Du streamede jo hærværket og har indrømmet, at det var dig, der planlagde og udførte det. Hvad synes du selv, ville være en rimelig straf?

- Jeg synes, erstatningskravet på næsten to millioner kroner er rimeligt. Det har jeg ikke på noget tidspunkt modstillet mig. Men jeg mener, at dommen kun skulle være betinget, da jeg er fuldstændig ustraffet tidligere. Jeg er ikke dømt for så meget som en parkeringsbøde, siger hun.

Ikke tilfældigt

- Du har jo været ret kalkuleret og velforberedt i forhold til denne her kriminalitet. Hvad havde du regnet med, du ville få i straf?

- Det var en bevidst kunstnerisk handling og ikke tilfældigt hærværk, så jeg var nødt til at være kalkuleret og forberedt. Ellers ville jeg ikke gøre mit arbejde ordentligt. Jeg havde forhørt mig hos tre forskellige juriske eksperter, som vurderede, at det ville give betinget fængsel eller måske i værste tilfælde en kortere dom, der kunne afsones med fodlænke.

- Du har selv fortalt, at du har tjent en del penge på den opmærksomhed, du har fået efter hærværket. Ville det ikke være meget urimeligt, hvis du kunne slippe afsted med en økonomisk dom - som du kunne finansiere ved foredrag, værker og opmærksomhed på baggrund af kriminaliteten?

- Jo, det ville det nok. Men med en betinget dom oveni hatten, er det nok til at afskrække mig og andre fra at gøre noget lignende en anden gang. Og ellers kunne jeg godt gå med til en dom på under et halvt år, som kan afsones med fodlænke eller samfundstjeneste, siger hun.

Ingen indkaldelse

- Hvorfor synes du, det er rimeligt, at systemet skal bruge endnu flere skattekroner på at behandle din sag, når du allerede har fået den afprøvet ved landsretten?

- Det er min grundlovssikrede ret at forsøge at få det afprøvet alle de steder, det nu er muligt.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard har endnu ikke fået indkaldelse til afsoning af sin fængselsstraf. Hun regner ikke med, at procesbevillingsnævnet når at behandle hendes sag, før hun skal afsone.