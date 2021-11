Vil ikke svare: Her tager han benene på nakken

Eks-chefdirigent for DR Pigekoret Michael Bojesen er tavs som graven i forhold til anklagerne om et seksualiseret miljø og krænkelser under hans ledelse mellem 2001 og 2010

Musikken spiller ikke rigtigt pt. for den nuværende teaterleder og direktør hos Malmø Opera, Michael Bojesen, 61.

Den tidligere chefdirigent for DR Pigekoret fra 2001 til 2010 er kommet i kraftigt uvejr, efter at han blandt andet beskyldes for, at der under hans ledelse i pigekoret i en niårig periode har været et stærkt seksualiseret miljø, magtmisbrug og manipulation.

De danske medier har længe forgæves forsøgt at få fåmælte Michael Bojesen i tale, men han har spist alle af med en officiel og ganske kort, skriftlig erklæring.

Derudover har han været fuldstændigt tavs og er gået i flyverskjul i privaten i Kastrup for med egne ord 'at få hviletid og tid til reflektion'.

Michael Bojesen ikke har besvaret gentagne opkald eller sms fra Ekstra Bladet, ligesom han flere dage ikke har været at træffe ved sin fine parkeringsplads ved Malmø Opera med 'Teaterchef'-skiltet foran, hvorfra han tilbage i juni tog en - åbenbart ret så langvarig - orlov.

Stak af med hunden

Sådan spiller klaveret dog ikke hos Ekstra Bladet, så vi opsøgte Michael Bojesen ved bopælen i Kastrup nær Amager Strandpark tidligt torsdag morgen for at få svar på en række centrale spørgsmål om hans tid som chefdirigent i Danmarks Radio.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da Michael Bojesen pludselig kom op i tempo med sin lille hund og Ekstra Bladet i hælene. Foto: Henning Hjorth

Han er dog tydeligvis fortsat ikke interesseret i uddybe omfanget af sin rolle i skandalen. Det må være konklusionen, efter at vi konfronterede Michael Bojesen, mens han gik tur med familiens hund.

Han lod os således hurtigt forstå, at han ikke er lige så snakkesalig, som han er musikalsk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Vi, der var i pigekoret på Michael Bojesens tid, ved godt, hvilken kultur der var. Set i det lys bliver jeg både vred og skuffet over, at han ligefrem vælger at benægte det, lyder det fra en af hans tidligere korpiger. Foto: Nanna Navntoft

Ja, faktisk sagde han ikke et eneste ord, men bevægede sig i stedet med hastige skridt og i pludselig høj fart mod Øresund med sin stakkels vovse halsende efter, og havde han kunnet, havde han formentlig 'dirigeret' os væk.

Det blev en lang tur for kræet her til morgen, for Bojesen vendte aldrig tilbage til domicilet i de par timer, vi efterfølgende ventede ved villavejen for at høre ham, om han var kommet på andre tanker.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Anledningen til vores besøg hos Bojesen var resultatet af den eksterne advokatundersøgelse af koret, der blev igangsat tilbage i april og offentliggjort 10. november. Her er Bojesen en central skikkelse.

Han var i juni, da 12 tidligere korpiger stod frem i Politiken med anklager mod ham, været ude at tage det fulde ansvar for, hvad der måtte være sket under hans ledelse, men i november, efter rapportens offentliggørelse, kom der andre toner fra Michael Bojesen.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Nu nægtede han pludselig, at han skulle være ansvarlig for en seksualiseret krænkelseskultur i sit tidligere kor.

- Da jeg har fået forelagt det, der vedrører min person, ved jeg, at de krænkelser, der er beskrevet i rapporten, ikke har noget at gøre med mine ti år som dirigent for koret, sagde han ved den lejlighed i den førnævnte skriftlige erklæring.

Tilbage står, hvor stor en rolle Michael Bojesen selv aktivt har spillet i sine ni år som korleder, men spørgsmålene - og svarene - blafrer således fortsat i vinden. Lidt endnu.