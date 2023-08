Vild kunst-krig: Tovtræk om en halv million kroner

Mandag 21. august udspillede der sig en spektakulær civilsag i Københavns byret.

Her skulle kunstneren Jens Haaning nemlig for retten, efter at han tilbage i januar 2022 blev sagsøgt af Aalborg-museet Kunsten, i forbindelse med udstillingen af værket 'Take the Money and Run', hvor han løb af med cirka halvanden million kroner, han havde lånt af museet.

Pengene skulle oprindeligt være gået til at udfylde to billedrammer med pengesedler, der skulle illustrere en østrigsk og en dansk årsløn. Men i stedet beholdte Haaning altså selv de 532.000 kroner, som en del af det nye værk.

Jens Haaning er kendt som en koncept-kunstner og har været i gang på kunstscenen siden 1990'erne. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Under retsmødet blev det dog klart, at Haaning ingen intention har om at betale pengene tilbage, hvilket museet går efter i søgsmålet. Kunstneren går derimod efter frifindelse i sagen.

Men ikke nok med det, så søger kunstneren også et modkrav i sagen på 550.000 kroner mod Kunsten for krænkelse af ophavsretten. Det oplyser hans advokat, Peter Schønning, mandag i Københavns byret.

Delt vidt og bredt

Modkravet skyldes i følge Haaning og hans advokat, at der til dels er blevet delt billeder af Haanings værk via Kunstens egen pressemappe på museets hjemmeside, hvor medier frit kan hente billeder af diverse værker.

I forbindelse med det, udtalte Schønning under sin procedure i retten, at 'der intet er i aftalen mellem de to parter,' som peger på, at Kunsten må videredele værket til en tredjepart.

Derudover har flere pressefotografer - herunder en fra Ritzau Scanpix - taget billeder af værket på museet og derefter videredelt og -solgt dem, hvilket Haanings advokat mener, at Kunstens burde have gjort indsigelser imod, da de blev bekendte med det.

Afviste modkrav

Det afviste museets advokat, Mads Balsby Wilkens, dog, da 'Kunsten ikke skal lege politimænd' overfor folk, der tager billederaf værker.

Det er ikke første gang, at Jens Haaning går til grænsen med sin kunst. tilbage i 2005 lavede han eksempelvis en stor udstilling om Side 9-piger. Foto: Miriam Dalsgaard/Polfoto

Derudover argumenterede Wilkens også for, at der er blevet indgået en aftale mellem Jens Haaning og Kunsten, som indebærer, at museet gerne må dele billeder af værket i pressemappen.

- Kunsten har gjort, hverken mere eller mindre (end de må, red.). Der er ikke dokumentation for andet, sagde Wilkens under proceduren.

Kontraktbrud eller ej?

Udover modkravet om ophavsretskrænkelse, så er der også hele spørgsmålet om, hvorvidt det er kontraktbrud, at Jesper Hanning valgte at beholde de 532.000 kroner.

De to parter underskrev nemlig en lånekontrakt, som indebar, at pengene skulle føres tilbage 16. januar 2022, når udstillingen var afsluttet.

Jens Haanings lejr argumenterede for, at museet accepterede en ny kontrakt, da de valgte at udstille værket 'Take the Money and Run', hvilket samtidig betød, at den originale kontrakt bortfaldt.

Intet peger i den retning

Den præmis købte Kunsten og Mads Balsby Wilkens dog ikke. Således argumenterede de for, at 'Take the Money and Run' kun fremgik som en del af udstillingen, fordi de værker de var blevet lovet, ikke var kommet.

Derudover udtalte Mads Balsby Wilkens, at 'der er intet er i bevisførelsen', som peger i retning af, at der ikke er tale om kontrakbrud for Jens Haanings side.

- Der er ingen tvivl om, at det her beløb tilhører Kunsten. Og der er ingen tvivl om, at sagsøgte er både kontraktligt og moralsk forpligtet til at tilbagebetale det her beløb, udtalte Mads Balsby Wilkens.



Der forventes at falde dom i sagen om mandag 18. september, oplyste dommeren ved Københavns byret.