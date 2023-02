Vild nattefest: Kærlighed og kolde øl

Nerverne var væk, og øllene var kolde, da deltagerne i årets Melodi Grand Prix festede efter det skandaleramte show sammen med en masse andre, der noget ved Grand Prix-musikken.

Henrik Milling stod bag pulten og fandt de sprødeste diskohits frem til at fylde dansegulvet i lougen på Arena Næstved. Mellem de velkendte ørehængere gik artisterne fra 2023-udgaven af Grand Prix'et og optrådte med deres sang.

Især Nicklas Sonne var i strålende festhumør efter hans placering som nummer to.

- Jeg fik flest stemmer fra seerne. Jeg vandt folket, og det er det vigtigste for mig. Det er også derfor, jeg er så glad, sagde rocksangeren med et stort smil.

Det var juryen, der bestemte, at det var Reiley, der skulle vinde, og Nicklas Sonne var ikke overbevist om, at afstemningen efter alt kaosset var gået helt efter bogen.

- Men det finder vi jo ikke ud af. Jeg kan bare konstatere, at juryen var meget poppet. Men igen - jeg vandt folket.



Ikke flere gratis tårer

Også Emmelie de Forest havde fundet vej til efterfesten. Hun sad i den poppede jury og fortalte, at DR ikke havde spurgt hende, om hun ville synge 'Only Teardrops' i anledning af tiåret for hendes Eurovision-sejr.

- Hvis jeg skulle have gjort det, skulle jeg have haft en ordentlig pose penge. Jeg har sunget den sang tusindvis af gange, så jeg gør det ikke gratis, sagde hun.

Emmelie de Forest til nattefest. Foto: Henning Hjorth

Også Siggy Savery fra sidste års vinderband, Reddi, var taget til efterfest i Arena Næstved. Hun nød at feste og hygge sig uden nerver og et trofæ at slæbe rundt på.

Trods kaosset under afstemningen var miljøminister Magnus Heunicke pavestolt over, at hans hjemby, 'Næver', som han kaldte den, havde hevet selveste Melodi Grand Prix til byen.

