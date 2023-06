Vild påstand: Har opfindelser for 236 millioner

Kender du noget til sagen? Så kontakt journalisten bag historien på mail her eller på sms til 1224 (alm. takst)

Den konkursramte eventarrangør Peter Bindner fra selskabet PB Action har altid været en mand med mange idéer.

Nogle af dem er tilsyneladende lige på nippet til at gøre ham stinkende rig. I hvert fald ifølge hans egne vurderinger.

Han har nemlig skabt to opfindelser, som han vurderer til henholdsvis ca. 186 millioner kroner og 50 millioner kroner.

BalanceBomBom

Den ene af opfindelserne har Peter Bindner navngivet BalanceBomBom. Den er lavet af fire stykker træ, der ligger på jorden i en 'M'-formation. Midt på hvert stykke træ ligger der en cirkel, som er farvet guld.

Brugeren skal så balancere på træstykkerne for at træne sine balance. Den guldfarvede cirkel kan man så bukke sig ned og samle ting op fra, mens man balancerer.

Annonce:

Opfinderen selv holder ikke igen - 'BalanceBomBom is nothing less than a stroke of genius!', skriver han på produktets engelsksprogede hjemmeside, hvor man kan skrive sig op til at forudbestille sin BalanceBomBom.

Da Peter Bindner blev afhørt i retten 9. februar i forbindelse med sin konkurs, kom han med en vurdering af den opfindelse, som han vurderede til 185.846.000 kroner.

Du kan se billeder og video af BalanceBomBom på produktets hjemmeside her.

Garlic Rocket One

Den anden opfindelse har fået navnet Garlic Rocket One. Der er tale om en hvidløgspresser af enten rustfrit stål eller gennemsigtigt plast, som er på størrelse med en (stor) saltkværn.

Ifølge produktets hjemmeside er det 'den største hvidløgs-opfindelse i mere end 100 år'. Det fremgår ikke, hvad der blev opfundet dengang.

Produktet er skabt på baggrund af indsamlinger på crowdfunding-platformene IndieGoGo og Kickstarter.

På førstnævnte har Garlic Rocket One indsamlet 644.279 kroner fra forventningsfulde kunder, mens den på Kickstarter har indsamlet 127.365 kroner.

Annonce:

Utilfredse kunder

På begge sider må kunderne dog slukøret læse den ene opdatering efter den anden om, at produktet endnu en gang er blevet forsinket.

Hvidløgspresseren skulle oprindeligt være sendt ud til kunder i juni 2022, mens den seneste udsættelse kom for blot 13 dage siden - til stor frustration for kunderne i kommentarfeltet:

'Lad os være ærlige, vi ved allesammen, at det her er et svindelnummer, og at den næste opdatering og den næste efter den vil lyde ens. Dette produkt eksisterer ikke, eller også er det en prototype, der kun lige fungerer.'

'Hvis nogen her tror, de nogensinde får produktet, så drømmer de', lyder det blandt andet fra en kunde med brugernavnet 'Cossejf' på IndieGoGo.

I retten vurderede Peter Bindner, at opfindelsen Garlic Rocket One er 50 millioner kroner værd.

Du kan se billeder og video af Garlic Rocket One på produktets hjemmeside her.

Annonce:

Flere aktiver

Opfindelserne er ikke de eneste aktiver, Peter Bindner har. Tidligere på året blev hans sommerhus i Liseleje i Nordsjælland sat til salg for 80 millioner kroner. Det hidtil dyreste sommerhus nogensinde i Danmark blev købt for 44 millioner kroner.

Derudover ejer han ifølge redegørelsen en lejlighed i indre København, fem køretøjer i form af en Rolls Royce, en Hummer, en Jeep, en Buick og en Ford Mondeo.

Slutteligt ejer han en række containere med udstyr til hans mange events. Han mener selv, at der er udstyr for 15 millioner, men det har endnu ikke været muligt for kurator at dokumentere værdien.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Bindner, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.