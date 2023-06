Vilde planer: Vil bygge kæmpe arena ... og rive den ned igen

Stockholm har en vild plan for, hvordan de kan blive udvalgt til at afholde næste års Eurovision: En bæredygtig og fleksibel mobilarena, der skal placeres i Frihamnen til lejligheden og siden fjernes igen

Da Danmark afholdt Eurovision i 2014 på Refshaleøen i København efter Emmelie de Forests meriterende sejr, skete det i de gamle københavnske B&W-haller, som blev bygget om til lejligheden.

De har muligvis ladet sig inspirere af Danmark i det svenske i forhold til ikke at bruge en allerede eksisterende arena til Eurovision, for når Sverige skal afholde konkurrencen i 2024, har vort broderfolk i hovedstaden Stockholm hinsidan planer om bygge en midlertidig arena til formålet.

Det skriver flere svenske medier - herunder Aftonbladet.

Det er i dette område - Frihamnen i den svenske hovedstad Stockholm - at byen, ifølge Dagens Nyheter, vil bygge en kæmpe midlertidig arena til Eurovision, hvis de vinder kapløbet om værtsskabet. Foto: Ritzau Scanpix

Det er Dagens Nyheter der har fået indblik i dokumenter med en ansøgning fra hovedstaden Stockholm, som er én blandt fire svenske byer, der har meldt sig i kapløbet om at afholde verdens største musikbegivenhed.

Stockholm har således fået udarbejdet en strategiplan for, hvordan hovedstaden formår at blive den heldige udvalgte værtsby, og i ansøgningen foreslår Stockholm, ifølge Dagens Nyheter, at man bygger en midlertidig arena i Frihamnen i det centrale Stockholm med plads til mellem 11.000 og 15.000 tilskuere.

Refshaleøen i København i 2014. Nedrivningen af inventar og scene er i fuld gang i B&W-hallerne efter Eurovision-finalen det år. Foto: Mogens Flindt

Sådan så det ud kort tid forinden, da tv-konkurrencen var i fuld gang i det københavnske. Foto: Mogens Flindt

Tanken er så angiveligt, at Frihamnen skal være omdrejningspunkt for hele arrangementet, og at arenaen bibeholdes et stykke tid efterfølgende til andre arrangementer, inden den rives ned.

'Stockholm ønsker at løfte sine ambitioner yderligere ved at demonstrere et nyt bæredygtigt og fleksibelt koncept med mobile arenaer', står der i dokumentet', ifølge Dagens Nyheter.

Det er dog ikke noget, man fra ansøgers side vil kommentere.

Caroline Strand er administrerende direktør for Visit Stockholm og dermed ansvarlig for Stockholms ansøgning:

- Jeg har ikke tænkt mig at kommentere det. Vi har givet et bud på, hvordan vi synes, Eurovision skal fejres i Stockholm næste år. Nu er det op til SVT at vurdere, siger hun til Aftonbladet.

Skulle man ønske at afholde Eurovision på en eksisterende arena i Stockholm, kan man muligvis få problemer med at finde en ledig.