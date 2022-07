Vilde scener: Limede sig fast til maleri

To aktivister limede sig mandag fast til et maleri på National Gallery

Der var andet end kunst at se på mandag eftermiddag på National Gallery i London.

Gæsterne på det berømte museum var vidne til en aktion fra to miljøaktivister, der havde forberedt en helt særlig forestilling.

Ved det berømte maleri 'The Hay Wain', som John Constable malede i 1821, gik en ung mand og en ung kvinde iført T-shirt med skriften 'Just Stop Oil' i gang med at sætte fokus på deres mærkesag - at stoppe brugen af fossile brændstoffer.

Deres aktion gik i først omgang ud på at klistre plakater over et af John Constable hovedværker. Da de var i mål med det, klistrede de sig selv fast til rammen af det kendte maleri.

Aktionen gik i gang mandag eftermiddag. Foto: Ritzau Scanpix

De knælede foran værket og begyndte at råbe deres budskab ud i lokalet, mens vagter fik gennet det øvrige publikum ud.

Ikke så underligt ringede National Gallery efter politiet. De ankom til museet 14.25, mens først mere end to timer senere lykkedes det at få de to aktivister befriet fra maleriet. Klokken 16.40 blev de anholdt, skriver BBC.

Konservatorer fra National Gallery tog umiddelbart derefter det kostbare værk ned for at besigtige det. De kunne konstatere mindre skader på selve maleriet samt skader i lakken på rammen. Begge dele nu repareret.

De to aktivister klistrede tre plakater op foran billedet. Foto: Ritzau Scanpix

Organisationen bag aktionen har offentliggjort navnene på de to aktivister, der begge kommer fra Brighton. Det drejer sig om 22-årige Eben Lazarus, der studerer musik, samt psykologistuderende Hanna Hunt på 23.

De seneste dage har organisationen Just Stop Oil gjort sig bemærket flere steder. Blandt andet da de gjorde deres indtog på et skotsk kunstmuseum og da de stormede ind på Silverstone under weekendens Formel 1 Grand Prix.

Tidligere på sommeren markerede de danske klimaaktivister fra Extinction Rebellion sig ved at afbryde DR's 'Debatten' på Bornholms årlige folkemøde - læs mere om dem her.