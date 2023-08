Vildt fund i Tivoli

På Tivolis åbningsdag den 31. marts blev der gjort et opsigtsvækkende fund af hidtil ukendte håndskrevne noder til et arrangement fra komponisten Carl Nielsen.

Arkene er fundet i et gammelt pengeskab.

Det oplyser Tivoli til Ritzau.

Ifølge Michael Fjeldsøe, der er professor i musikvidenskab ved Københavns Universitet, er fundet meget spændende.

- Det er meget sjældent, at vi finder originale håndskrevne noder af Carl Nielsen, som vi ikke kendte i forvejen, siger han.

Han understreger, at noderne ikke er Carl Nielsens eget værk, og at der altså ikke er tale om en Carl Nielsen-komposition, som de ikke kendte.

- Det er et arrangement af en march, der hedder 'Højby Skyttemarch', som oprindeligt er skrevet af hans far. Og som han selv har spillet som dreng, siger Michael Fjeldsøe.

- Arrangementet, der er fundet i Tivoli, er udkastet til, at man kunne spille marchen for to eller firhændigt klaver. Og det er det, som Carl Nielsen har siddet og arbejdet på, forklarer han.

Ifølge Tivolis nodearkivar Lena Persson er der ingen tvivl om, at det er Carl Nielsens noder, der er tale om.

- Jeg prøvede at spille noderne, og der er ingen tvivl. Det er så udpræget Carl Nielsens tonesprog, siger hun.

Men hvad arrangementet skulle bruges til, det er ikke til at vide, siger Michael Fjeldsøe.

- Og hvordan de er endt i Tivoli, det er også en gåde, lyder det.

Læs også om Tivolis hemmelige steder her.