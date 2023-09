Vildt kaos: Festival lukker tidligt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Dagens sene hovednavn er ikke engang gået på scenen fredag aften under Køge Festuge.

Men nu bliver festivalen nødt til at lukke for i dag af sikkerhedsmæssige årsager.

Alt for mange mennesker har nemlig forsøgt at komme frem til en koncert, og hele situationen fik Køge Festuge til tage beslutningen om at standse musikken og sende alle gæsterne væk.

- Beslutningen blev taget af arrangørerne i samarbejde med os, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Mikael Rahn til Ekstra Bladet.

Politiet og arrangørerne skal nu drøfte, hvordan en lignende situation kan undgås, når festivalen fortsætter i morgen.

INGEN tilskadekomne

På sociale medier florerer der rygter om, at nogen skulle være kommet alvorligt til skade.

Det er altså ikke tilfældet, og vagtchefen understreger, at ingen er kommet til skade.

Politiet er dog fuldt bevidste om, at et sådant rygte har spredt sig.

'Vi har været i kontakt med sygehuset og vi har på nuværende tidspunkt slet ikke nogle oplysninger om, at der er personer, der kommet til skade,' siger vicepolitiinspektør Søren Danielsen.

Politiet opfordrer alle til at være kritiske over for de oplysninger, der deles på sociale medier.

Dj skulle på

Vagtchefen understreger, at politiet aftenen igennem har været meget tilfredse med samarbejdet med arrangørerne.

Politiet er fortsat talstærkt til stede, siger vagtchefen, og man vil opleve mange mennesker i og omkring Køge her til aften.

Det er artist og dj Faustix, alias Morten Brangstrup Olsen, som er gift med den kendte influencer Irina Olsen, der skulle have spillet på scenen som det sene act klokken 22.45 ved festugen.

Et par timer tidligere, klokken 20.30, gik Joey Moe på scenen.

Om det var uventet stort fremmøde allerede til Joey Moe, eller om de massive tilskuermængder skyldtes, at folk dukkede sent op til stor fest med Faustix, er endnu ikke blevet bekræftet.

Raser: 'Vanvittigt'

På Facebook er flere af festivaldeltagerne langtfra tilfredse med aftenens arrangement. En bruger beskriver eksempelvis i en kommentar til arrangørernes opslag, at der ifølge vedkommende ikke var styr på sikkerheden ved indgangen:

'Vi blev mast og skubbet rundt. Folk er fulde og tager ikke hensyn. Trykket fra menneskemængden bag os var alt for stort, og folk rykkede ikke tilbage, da de blev bedt om det. Vi endte med at forlade køen, da vi følte os utrygge,' lyder det.

'Fornuftigt at lukke, det var helt vanvittigt med mennesker helt ude af kontrol,' skriver en anden bruger.

En tredje kalder det 'et virkelig dårligt arrangement'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med arrangørerne via formand for Køge Festuge, Per Bimmer Henriksen. Han henviser til, at der snarest muligt vil blive meldt yderligere ud på festugens sociale medier.

Opdateres ...