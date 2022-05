Ville smadre Eurovision

Den russiske hackergruppe Killnet forsøgte at sabotere årets Eurovision

De havde truet på forhånd. Og så alligevel ikke. Den russiske hackergruppe, der har navnet Killnet, sendte op til Eurovision et par kryptiske beskeder ud, hvori de i den ene truede med at lave et hackerangreb på stemmeresultatet.

Og søndag, dagen efter Eurovision, hvor Ukraine overlegent vandt, fortæller italiensk politi, at de satte en stopper for flere forsøg på hackerangreb fra gruppen, det skriver Reuters.

Det var ifølge italienske politi den russiske hackergruppe Killnet og dens 'underafdeling' Legion, som forsøgte at påvirke Eurovision-resultaterne. Resultater, der viste en overlegen sejr til Ukraine.

Det var både under tirsdagens semifinale og finalen lørdag, at italiensk politi stoppede de russiske hackerangreb mod Eurovision.

Ukrainske Kalush Orchestra, der vandt Eurovision lørdag aften. Foto: Yara Nardi/Reuters

Truet på forhånd

Hackergruppen havde inden finalen sendt en kryptisk besked ud på kommunikationsplatformen Telegram. Her delte gruppen et billede med Eurovision-logoet og stemmeresultaterne fra første liveshow, der viser, at Ukraine klart fik flest af de online stemmer.

'Du kan ikke stemme online. Måske er vores DDoS-angreb skyld i alt', stod der til billedet efterfulgt af en djævle emoji.

Du kan læse hele historien om, hvordan den russiske hackergruppe Killnet truede med at ødelægge Eurovision her.

Ukraine var fra start storfavorit til at løbe med sejren til dette års Eurovision. De fik ikke konkurrence af Rusland,der var udelukket fra festlighederne. Udelukkelsen skyldes Ruslands invasion af Ukraine.

Finalen var også uden Danmark, der var langt fra at kvalificere sig til finalen.