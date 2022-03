Vinderband: - Det er vores tid nu

De fire piger i Reddi er trætte af at stå i skyggen af mænd på den danske musikscene, sagde de midt i jublen over deres Grand Prix-sejr

- Arrrhhhh! Jeg fatter det ikke. Wauw!

Skriget og begejstringen kommer fra Ihan Haydar, der er tommeslager i Reddi - pigegruppen, der lørdag aften blev kåret som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2022.

- Det kan slet ikke beskrives. Vi har det fantastisk. Vi kan slet ikke være i vores krop, siger hun med det største smil til Ekstra Bladet umiddelbart efter sejren var i hus.

Sejren fejres i guldkonfetti. Foto: Anthon Unger

Pigerne i bandet tæller ud over Ihan Haydar, danske Siggi Savery på guitar og sang, svenske Ida Bergkvist på bas og Agnes Roslund, der også er fra Sverige.

- Vi har lært et nyt svensk ord, som er 'kunstigt'. Det betyder weird. Og det ER weird, siger Siggi Savery, inden gruppen bryder skrigende ud:

-Vi skal til Italiiieeeeen!

Så er der kvinder på spade. Foto: Anthon Unger

Ihan Hayday benytter lejligheden til at takke for alle, der har stemt på det rockede pigeband, der er klar til at fyre den af i Torino ved Eurovision Song Contest i maj.

- Det er vildt fedt at vide, at folk - at Danmark - er klar til rock. Og klar på piger, der spiller instrumenter. Spiller deres eget musik og skriver deres egne sange.

- Hvad er det, I rammer i tiden?

- Det er på tide, at der kommer flere kvinder ind på den her scene. Den har været så mandsdomineret i så mange år. Jeg hører tit det der med, at kvinder ikke har nørde-genet, der skal til lære at spille et instrument. Og der er bare så løgn. For det har vi. Vi skal bare have nogen til at tro på os, siger Siggi Savery, mens hun skøjter rundt i det spejlglatte guldkonfetti, der er dalet ned over vinderbandet i Jyske Bank Boxen i Herning.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2022 er Reddi. Foto: Anthon Unger

Vores tur

- Vi er trætte af at stå i baggrunden. Det er vores tid nu, siger Ihan Haydar, der tidligere har prøvet kræfter med Eurovision Song Contest.

For præcis ti år siden sad hun bag trommerne, da Soluna Samay repræsenterede Danmark med sangen 'Should've known better', som blandt andre Chief 1 og Remee stod bag. Det er også de herrer, der har været med til at skrive årets vindersang.

- Det bliver så sjovt. Nu ved jeg, hvad det handler om. Nu ved jeg, hvordan man skal gøre, siger hun.

De fire seje kvinder fra Reddi får ikke tid til at fejre aftenens sejr. De skal blive i arbejdstøjet og skal optage deres bidrag til den europæiske konkurrence allerede lørdag aften og nat.

Hvis du er nysgerrig på, hvad sådan nogle Grand Prix-stjerner får for at være med i showet, kan du få svaret her.