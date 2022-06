Voldtægtsdømt elev blev ikke smidt ud - fortsatte på Herlufsholm

En elev, der blev dømt for voldtægt af en anden elev, blev ikke smidt ud af Herlufsholm, efter tiltalen var rejst. Det viser partshøringsudkast fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over skolens tilsynssag

Tilbage i april blev en tidligere elev på Herlufsholm Skole dømt for voldtægt af en anden elev.

Den tiltalte teenager har igennem hele forløbet nægtet sig skyldig med henvisning til, at der havde været samtykke den pågældende nat, men den forklaring forkastede byretten.

Den unge mand blev idømt seks måneders ubetinget fængsel, ligesom han blev dømt til at skulle betale godtgørelse til den forurettede i sagen.

Den dømte ankede rettens afgørelse med påstand om frifindelse i landsretten, og dermed afventer sagen i øjeblikket stadig sin endelige afgørelse.

Alligevel hæfter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) sig ved skolens håndtering af sagen i det partshøringsudkast over tilsynssagen mod Herlufsholm, der udkom lørdag og resulterede i hele bestyrelsens afgang.

Her beskrives det, at den nu dømte elev opholdt sig på skolen, mens sagen stod på. Det beskrives desuden, at den pågældende elev fortsat modtog undervisning på Herlufsholm efter dommens afsigelse.

Skolens håndtering af sagen møder i partshøringsudkastet kritik fra STUK, fordi det ifølge styrelsens vurdering er 'pædagogisk uhensigtsmæssigt', at en voldtægtstiltalt og senere dømt ikke er blevet bortvist fra skolen.

Det vil fremgå at den endelige redegørelse, om STUK efter partshøringen fastholder kritikken.

Ekstra Bladet er på grund af navneforbud forhindret i at beskrive sagen i yderligere detaljer.

Afviser interview

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til håndteringen af voldtægtssagen fra forhenværende bestyrelsesformand Torben von Lowzow, der var i spidsen for bestyrelsen på daværende tidspunkt, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Ekstra Bladet ville ligeledes gerne have talt med den tidligere rektor Mikkel Kjellberg om sagen, som fandt sted, mens han stadig var rektor på skolen, men da vi fanger ham over telefonen, er han ikke ligefrem snakkesalig, da det går op for ham, at det er Ekstra Bladet, der ringer.

- Nå, dig har jeg ikke lyst til at tale med. Ingen kommentarer, siger han, inden han smider røret på.

Den nuværende konstituerede rektor på Herlufsholm, Martin Arvedlund, har heller ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet om sagen. Igennem Herlufsholms presseafdeling har han dog sendt et kort, skriftligt svar:

'Vi er ved at analysere sagen. Hvis denne analyse danner grundlag til kritik, vil vi naturligvis handle på det og tage det med i vores gennemgang af interne retningslinjer. STUKs høringsskrivelse er blot et udkast og ikke udtryk for en endelig afgørelse', lyder det.

Mikkel Kjellberg blev fyret på Herlufsholm som konsekvens af skandalesagerne. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Tidligere har forhenværende rektor Mikkel Kjellberg udtalt sig om voldtægtssagen til Ekstra Bladet.

- Der er jo ikke nogen manual for, hvordan man kommer sådan noget her til livs, fordi alle sager er jo forskellige og opstår på forskellig vis i samspil mellem unge mennesker. Det, vi gør, er, at vi har mentorordninger. Vi har præventive oplæg, og vi har digital dannelse. Alle de her ting støtter op omkring at give eleverne respekt for hinandens grænser, sagde han blandt andet i det tidligere interview med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har siden lørdag, hvor Herlufsholms bestyrelse trak sig i kølvandet på STUK's partshøringsudkast, forsøgt at få et interview med skolens ledelse, men de har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet.

