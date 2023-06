Vover pelsen - tisser overalt

Gadefestivalen Distortion kæmper for at få styr på gadetisseriet, men inviterede alligevel en særlig gruppe til fest, selvom de tisser, hvor det passer dem

Dogstortion. Der var øl, en duft af løbetid og musik i luften, da menneskets bedste ven var inviteret med til festen ved dette års Distortion i København.

Der blev fyret op for både Snoop Dogg og Shu-bi-dua med Vuffeli-vov under arrangementet.

Under festlighederne på Vesterbro var Otto Krabbes Plads indrettet til fest for de firbenede venner og deres ejere. Festen bød blandt andet på hundedating, hundefrisør, rød løber, foderbasar, dj's og opvisning fra nogle af landets bedste 'dogdancere'.

Hundepasseren Pernille havde taget Frida, der er en fransk bulldog, med til hundefest.

- Jeg plejede at hade Distortion, men det her da for fedt, siger Pernille, der er hundepasser for en fransk bulldog ved navn Frida.

Den københavnske gadefestival Distortion har udviklet sig en hel del, siden festivalen begyndte for 25 år siden.

Zeus på otte år er en blanding af en pomeranian og chihuahua og bor på Vesterbro med sin ejer, Rosa.

I 10'erne havde gadefesterne vokset sig så store, at det næsten var ude af kontrol og både sikkerhed og oprydning blev et problem. Derudover fik festivalen en del kritik fra beboere, som oplevede, at der blev pisset på gader og i deres gårdhaver.

Maja er en ruhåret Jack Russel-terrier, og er en af de yngste deltagere ved festen. Hun kom til verden for kun 11 uger siden, siger Masoud.

- Vi har de sidste år arbejdet meget for at gøre festivalen mere mangfoldig, så den afspejler alle, der bor i København. Vi forsøger at gøre det mere folkeligt og lave events for både de festglade, men nu også børn og hunde, fortæller Mikkel Skov, som er manager for Distortion.

Masoud besøgte arrangementet med sin lille terrier Maja og var trods tisseriet i krogene meget tilfreds:

- Det er helt genialt.

De fremmødte blev blandt andet underholdt med dog-dancing.

