Kunster bag ikonisk motiv på Berlinmuren er død

Kunstneren Dmitri Vrubel, der lavede et af de mest berømte motiver på Berlinmuren - de kyssende kommunistledere Leonid Brezhnev og Erich Honecker - er død.

Det skriver Milena Orlova, der er chefredaktør for Art Newspaper Russia, på Facebook ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Åh, hvor jeg ikke har lyst til at være budbringer af et dødsfald. Dima Vrubel er død. Mine kondolencer til hans kære og venner, skriver hun.

Dødsårsagen er ikke oplyst, men Vrubel havde tilsyneladende problemer med sit hjerte. Det oplyste hans hustru i juli.

Vrubel blev 62 år.

Et mesterværk

Berlinmuren adskilte storbyen i en østtysk del og en vesttysk del. Da det kommunistiske Østtyskland i november 1989 kollapsede, og det igen blev muligt at passere murens porte, begyndte kunstnere fra flere lande at udsmykke en lang strækning af muren.

Vrubels værk viser sovjetleder Leonid Brezhnev i et tilsyneladende inderligt kys med Erich Honecker, der var Østtyskland sidste statsleder.

- Billedet af de to statslederes politiske dødskys blev et af de værker, der var med til at gøre murstrækningen - kaldet East Side Gallery - til en af Berlins mest besøgte attraktioner, har Politiken tidligere skrevet.

Vrubels værk er blevet betegnet som hans mesterværk.

Oprindeligt navngav han det 'Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben'. (Min skaber, hjælp mig med at overleve denne dødbringende kærlighed). Derfor er det også kendt som 'Dødskysset' eller 'Det broderlige kys', skriver kunstsitet The Culture Trip.