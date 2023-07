L.O.C. er blevet far igen: Få ting kan matche det

Rapperen L.O.C. har turneret landet tyndt med sange som 'Frk. Escobar' og 'Momentet'.

Men når han i disse dage stiger om bord på koncertkaravanen Grøn, er det første gang, at han vinker farvel til hele tre børn på hjemmefronten.

Ud over seksårige Constantin, som han har sammen med tv-vært og iværksætter Christiane Schaumburg-Müller Åxman, er L.O.C. nemlig også blevet far til to små piger på henholdsvis ét år og bare to måneder med sin nuværende kæreste.

- Som jeg også oplevede, da jeg fik min søn, så fylder det enormt meget og er så unikt, at der er meget få ting, der kan matche det, siger den nybagte far, der ikke ønsker at uddybe yderligere om sit forhold til pigernes mor.

- Når man får et barn anden og tredje gang, bliver det i højere grad et spørgsmål om at få flokken til at fungere. Der er knap så meget tid til at sidde og kigge hinanden intensivt i øjnene, men det går, som det skal, siger L.O.C.

Men i disse dage må familien altså undvære farmand, mens han rejser rundt fra by til by med den famøse koncertturné.

Det er dog ikke kun berømte artister, som Grøn turnerer rundt med. Den har også visionen om et samfund med plads til forskelle, som blandt andet går ud på at nedbryde fordomme.

Selv kalder L.O.C, hvis borgerlige navn er Liam O'Connor, sloganet for en dejlig hippietilgang. Og han kan genkende den fra sit eget liv som søn af en irsk immigrant og ved at være vokset op i det nordvestlige Aarhus, hvor der var plads til forskellige kulturer.

- Jeg har forsøgt at finde nogle værdier i, hvad det betød for mig at have et halvt irsk ophav og have en stor familie i Dublin. Men jeg har ikke følt mig malplaceret, siger han og nævner den mangfoldighed, han oplevede i sin hjemstavn.

- Vi var flere i samme båd, og folk var meget omfavnende, siger han videre.

Hans halvirske ophav, som faren har givet ham, har også givet ham værdien om ikke at miste modet, selv når livet giver nogle knubs

Og det har medvirket til, at L.O.C, som også har oplevet enorme nedture - både privat og i sit virke som musiker - ikke har ladet sig slå omkuld.

- En specifik irsk værdi er at smile gennem modgang. Qua landets historik har det gjort, at enhver, der tager dertil, føler sig velkommen og mødt af mennesker, som historisk set ikke altid har haft det lige let, siger den 44-årige rapper.

- Så jeg tror, at det ligger indædt i mig at føle mig tilpas i både medgang og modgang.

Noget, der også har hjulpet Frk. Escobar-rapperen, er hans tankegang om det at være lykkelig.

- Jeg har ikke en eller anden idé om, at jeg skal gå rundt og være lykkelig hele tiden. Så alle de åndssvage ting skal også være der, for at jeg ved, hvornår jeg så er rigtig lykkelig, når det endelig sker, siger L.O.C. og griner.

Og hvornår har han så netop følt sig rigtig lykkelig? Her nævner han blandt andet det at se sine børn for første gang.

Til gengæld ramte han et lavpunkt, da han havde problemer med at styre, hvor meget alkohol der kom indenbords.

- Det medførte selvfølgelig enorme nedture, siger L.O.C.

Selv om han måtte tage et stort opgør med alkoholindtaget, og det har fyldt meget, identificerer han sig ikke med det tidligere problem.

- Jeg ser ikke mig selv som ædru alkoholiker, men mere som en person, der desværre ikke skal have noget at drikke, og sådan er det, siger L.O.C., der ikke har drukket alkohol i knap 20 år.

I disse dage skal han sørge for at give publikum en fest, når han optræder på Grøn, der også har navne som Mø og Andreas Odbjerg på plakaten.

Turnéen spiller frem til 30. juli og kommer forbi blandt andet Aalborg, Odense og Næstved.