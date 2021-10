Robert Durst, kendt fra HBO-serien 'The Jinx', ligger i respirator med covid-19. Han fik for nylig en dom på livsvarigt fængsel

Den amerikanske rigmand Robert Durst, der netop er blevet idømt fængsel på livstid på ryggen af en HBO-serie, har covid-19 og ligger i respirator.

Det fortæller hans advokat til Los Angeles Times.

Durst blev kendt i HBO-serien 'The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst' fra 2015, der er en såkaldt true crime-serie.

Ligger i respirator med corona

Her bliver Durst blandt andet konfronteret med mistanker om, at han har slået flere personer ihjel.

Det gælder blandt andre hans hustru, Kathleen McCormack, som forsvandt i New York i 1982, og veninden Susan Berman.

Anholdt for drab

Durst blev anholdt i marts 2015 i sagen om drabet på hans veninde Susan Berman fra år 2000 - få timer før det sidste afsnit af serien blev vist.

Drabet skulle være sket, fordi han frygtede, at hun ville afsløre over for myndighederne, at hun i 1982 hjalp ham med at skaffe et falsk alibi.

Den 78-årige mangemillionær og ejendoms-arving blev i september fundet skyldig i drabet på Berman i år 2000.

Det skete med et skud i baghovedet. For nylig blev han så idømt fængsel på livstid for drabet.

Selv om Durst længe var mistænkt i sagen om sin hustrus forsvinden, blev han aldrig sigtet. Den lægestuderende Kathleen McCormack var 29 år, da hun forsvandt.

Hendes familie har længe opfordret anklagemyndigheden i Westchester County i New York til at retsforfølge Durst for drabet på hende.

I et afsnit af HBO-serien går Robert Durst ind på et badeværelse efter et interview og har tilsyneladende glemt, at han stadig har en mikrofon på.

Her siger han til sig selv: 'Hvad fanden er det, jeg har gjort? Dræbt dem allesammen, selvfølgelig'

Nu er han så selv tæt på at dø som corona-patient i respirator.