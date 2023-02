Lise Nørgaards familie er rørte over opmærksomhed

Lise Nørgaards familie er dybt rørte og taknemmelige over alle de positive tilkendegivelser, de har modtaget i forbindelse med hendes død.

Det skriver de i en taksigelsesannonce, der bringes i både Politiken og Berlingske fredag.

- Hjertelig tak til alle, der har sendt blomster, doneret til Danner Stiftelsen eller på anden måde vist opmærksomhed i forbindelse med vores mor, svigermor, mormor og oldemor Lise Nørgaards død og bisættelse, skriver familien.

Lise Nørgaard døde 1. januar i en alder af 105 år. På årets første dag sov hun ind efter kortvarig sygdom.

Hun blev bisat fra Sankt Pauls Kirke i København 14. januar og efterfølgende stedt til hvile på Sankt Ibs kirkegård i Roskilde. Her ligger også hendes forældre og søn begravet.

- Det har ikke været muligt for os at finde frem til alle. Derfor vil vi gerne på denne måde udtrykke en meget stor tak til alle i Danmark, der har vist deres kærlighed og respekt over for hende, skriver familien.

De fleste vil formentlig forbinde Lise Nørgaard med serien 'Matador', der flere gange har kørt på DR med seerrekorder til følge. Samtidig er serien solgt i millioner af eksemplarer på dvd og videobånd.

Igennem sin karriere som journalist og forfatter har Lise Nørgaard dog også bedrevet meget andet.

Tidligere har hun også givet udtryk for at være en smule mættet af at skulle tale om serien, fortalte hun i 2017 til fagbladet Journalisten.

Hendes forfatterskab tæller blandt andet bøgerne 'Kun en pige' og 'De sendte en dame'.

