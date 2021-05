1000 kroner solgt for millionbeløb

1000 kroner fra 1892 blev lørdag solgt for stort millionbeløb

En køber kunne lørdag erhverve sig Norges ældste og dyreste pengeseddel fra 1892.

1000-kronesedlen blev solgt for 1.500.000 norske kroner - eller 1.115.737 danske kroner.

Den 129 år gamle pengeseddel blev solgt ved en auktion for Oslo Myntgalleri i lørdags. Det skriver Haugesunds Avis.

- Jeg var ret sikker på, at sedlen ville slå alle rekorder. Men jeg havde aldrig troet, at den skulle sælges for så meget, siger Eirik Myge, der var aktionær ved Oslo Myntgalleri.

Og det er altså ikke alle, der kan få fat i sådan en pengeseddel.

Ifølge Oslo Myntgalleri findes der nemlig kun to 1000-kronesedler, der ejes privat, og i lørdags gik den ældste under hammeren.

På pengesedlen er der et billede af kong Oscar 2.