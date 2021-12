11-årig redder to på samme dag

Hvis man udfører en heltegerning, er det noget, der huskes.

Men hvordan har man det, når man både udfører en heimlich-manøvre på en klassekammerat og hjælper en kvinde væk fra brandfare på en og samme dag?

Det må du spørge 11-årige amerikaner Davyon Johnson om, for han har haft 24 noble timer.

Det skriver mediet NPR.

Kammerat i fare

Heltegerningerne startede, da Davyon Johnsons klassekammerat var ved at blive kvalt i låget til en flaske, som han forsøgte at åbne med munden.

Låget satte sig fast i halsrøret, og den jævnaldrende klassekammerat snublede ind i et nærliggende klasseværelse, hvor Davyon Johnson skyndte sig over for at hjælpe.

- Davyon spurtede straks over og foretog Heimlich-manøvren, ifølge vidnernes beretning sprang flaskehætten ud, da han gjorde det, fortæller rektoren på skolen, Latricia Dawkins.

Johnson fortæller, han har lært manøvren på Youtube.

Kvinde i nød

Senere samme dag reddede Johnson en kvinde fra et brændende hus. Han sagde, at han så hende på verandaen.

- Jeg tænkte, 'åh hun bevæger sig ikke så hurtigt'. Så jeg løb tværs over gaden og hjalp hende hen til en vogn, siger Davyon Johnson til lokalmediet News on 6.

Heltegerningerne er ikke gået ubemærket hen i lokalområdet. Således har både skolen og byens sherif været ude med store hyldester til den 11-årige.

Han fortæller til News on 6, at han gerne vil være ambulanceredder, når han bliver voksen.