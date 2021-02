117 år gammelt mysterie er løst

Norske eksperter fastslår efter omfattende undersøgelser, at Edvard Munch selv stod for en mystisk inskription på sit berømte maleri 'Skriget'.

Teksten 'kan kun være malet af en gal mand!' i maleriets øverste venstre hjørne har længe været kendt, men det er først nu, Munch selv bekræftes som ophavsmand.

- Der er ingen tvivl om, at påskriften er Munchs egen. Både håndskriften og hændelser fra den periode, hvor Munch viste maleriet frem for første gang i Norge, peger i samme retning, siger kurator Mai Britt Guleng fra Nasjonalmuseet, som ejer førsteudgaven fra 1893.

'Kan kun være malet af en gal mand!', står der maleriets øverste venstre hjørne. Her ses teksten i sort/hvid-udgave. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Det er nye undersøgelser i forbindelse med, at maleriet konserveres og undersøges, der har ført frem til en forklaring på den underlige sætning i den røde himmel på maleriet, skriver Nasjonalmuseet i Oslo i en pressemeddelelse.

- Både jeg og mine kolleger har studeret håndskriften meget grundigt, og ved brug af infrarødt foto kunne vi sammenligne teksten på maleriet med skriften i Munchs dagbøger og breve, uddyber Guleng til ABC Nyheter.

Eksperter hos Nasjonalmuseet i Oslo har blandt andet brugt infrarødt foto til at opklare mysteriet. Foto: Annar Bjorgli / Nasjonalmuseet

Inskriptionen nævnes første gang i forbindelse med en udstilling i København i 1904 - 11 år efter Munch havde malet billedet.

Baggrunden er den kritik, maleren fik, da 'Skriget' for første gang blev udstillet for et norsk publikum hos Blomqvist kunsthandel i oktober 1895.

Kunstkritikeren Henrik Grosch skrev dengang, at man ikke længere kunne betragte Munch som en mand med en normal hjerne, mens andre satte spørgsmålstegn ved Munchs mentale tilstand.

Dette skal have gået Munch meget stærkt på.

Undersøgelsen af 'Skriget' er sket i forbindelse med, at Nasjonalmuseet åbner Nordens største museum for kunst, arkitektur og design i 2022.

