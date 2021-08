49 år senere spiser han stadigvæk

Den 67-årige pensionerede fængselsbetjent Donald Gorske har nu spist 32.340 Big Macs.

Det oplyser Guinness World Records, som netop har opdateret mandens verdensrekord.

- Jeg elsker hamburgere mere end noget andet mad. Næste år har jeg spist en Big Mac hver eneste dag i 50 år. Det er den bedste burger i verden. Når jeg kan lide noget, så holder jeg fast ved det, siger Donald Gorske.

Donald Gorske har netop sat tænderne i Big Mac nummer 32.340. Pr-foto

Big Mac-besættelsen satte ind en maj-dag i 1972, da Gorske netop havde erhvervet sin første bil.

- Jeg kørte direkte til McDonald's, købte mine tre første Big Macs, satte mig ud i bilen og spiste dem. Lige der tænkte jeg: 'Dem kommer jeg sikkert til at spise resten af mit liv'. Så jeg smed emballagen om på bagsædet og begyndte at tælle, siger Donald Gorske i et interview med Guinness World Records.

I dag har han samtlige æsker og tilhørende kvitteringer opmagasineret i hjemmet i Fond du Lac i den amerikanske delstat Wisconsin

Donald Gorske spiser Big Mac nummer 25.000 i maj 2011. Foto: Keith Vandervort / Ritzau Scanpix

Donald Gorskes bedre halvdel har lært at leve med mandens besættelse, som han dog holdt hemmelig, da de mødte hinanden.

- Don Gorske fortælte mig ikke om hans Big Mac-besættelse, da vi mødte hinanden.

- Jeg er ikke sikker på, det var helt en besættelse på det tidspunkt. Han spiste Big Macs hver dag, og faktisk så hentede jeg også en Big Mac til engang imellem, men jeg var ikke klar over, at det ville fortsætte for evigt, siger Mary Gorske.

Donald Gorske spiser Big Mac nummer 20.000 i juli 2004. Foto: Pat Flood / Ritzau Scanpix

Det er en lokal McDonald's i Fond du Lac, der har fornøjelsen af Donald Gorskes Big Mac-besøg. Han har dog ændret taktikken en anelse i løbet af årene.

- Altså, Don kommer her jo rimelig ofte, siger Dave Rause, der driver Gorskes foretrukne Mcdonald's.

- Siden 1972 plejede han at komme en gang dagligt og bestille to Big Macs. Siden han gik på pension, tror jeg det gik op for ham, han brugte flere penge på benzin end burgere, så nu henter han henholdsvis seks og otte burgere mandag og torsdag. Så vi ser ham to gange om ugen, siger Dave Rause.

I en video produceret af Guinness ser man også Gorske opvarme Big Macs i mikroovnen derhjemme.

Donald Gorske spiser Big Mac nummer 18.000 i november 2001. Foto: Keith Vandervort / Ritzau Scanpix

En Big Mac indeholder 487 kalorier, men ifølge Gorske selv har han helt styr på blodsukker og kolesteroltal. Han springer altid over pomfritterne og går 10 kilometer hver dag.

- Folk siger altid, at Big Macs ikke er sunde. Jeg tror, det afhænger af personen. Jeg tror, for de fleste usunde personer handler det om, at de spiser for meget. Jeg spiser to Big Macs, og det er stort set det eneste, jeg spiser på en dag, siger Donald Gorske.

11 år efter Gorskes Big Mac-besættelse begyndte, åbnede McDonald's sin første restaurant i Odense. Og det blev noget af et McDrama. Den historie kan du læse her (+).

Du kan se Guinness World Records indslag med Donald Gorske her: