50.000 medarbejdere får lottokuponer

Grundlæggeren af Raising Cane's købte mandag en lottokupon til hver af den amerikanske fastfood-kædes 50.000 medarbejdere.

'Det er sværere at købe 50.000 lottokuponer, end du tror. Håber at dele jackpotten med vores 50.000 Raising Cane's-medarbejdere', skriver grundlægger Todd Graves på Twitter.

Til CNN uddyber kædens administrerende direktør tiltaget.

- Det er hårde tider derude.

- (Vores medarbejdere, red.) ser det på deres tankstationer og benzinstandere, de ser det på deres supermarkedshylder ... Det er ikke ligefrem let i disse dage, så da vi så, der var en chance for ikke kun at have lidt sjov, men måske vinde lidt ekstra penge til vores medarbejdere, vi ville gerne gøre det, siger AJ Kumaran til CNN.

Den samlede jackpot i Mega Millions var oppe på 830 millioner dollars til udtrækningen tirsdag, svarende til godt seks milliarder kroner og dermed et godt stykke over de 759 millioner kroner, som en dansker vandt i Eurojackpot fredag.

Jackpotten i det amerikanske Mega Millions-lotteri var tirsdag oppe på 830 millioner dollars. Foto: Ritzau Scanpix

Desværre blev der ikke fundet en vinder, så den samlede præmiesum til næste udtrækning på fredag har nu rundet en milliard dollars - den næststørste Mega Millions-gevinst nogensinde. I 2018 vandt en heldig spiller 1,537 milliarder dollars.

Og der er stadig håb forude for de 50.000 fastfood-medarbejdere.

- Vi køber, indtil der er en vinder, siger Kumaran.

Hver kupon koster to dollars. Chancen for at vinde Mega Millions-jackpotten er én til 302,5 millioner.

