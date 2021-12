500.000 kr. i bøde for 'Fadølspartiet'

I 2017 blev der lagt op til en ændring i det politiske landskab, da det blev muligt at stemme på 'Fadølspartiet. En kampagne blev ført på Facebook, plakater, partiets egen hjemmeside og i videoer på YouTube.

Men nu har den danske ølgigant Carlsberg fået en bøde for falsk markedsføring. Det var nemlig i virkeligheden en skjult kampagne for deres øl.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Dommen faldt torsdag i Københavns Byret, og bøden blev fastsat til 500.000 kroner. Det er imidlertid en væsentlig mildere dom, end der var lagt op til i anklageskriftet, hvor bødekravet lød på 1,8 millioner kroner.

Carlsberg var tiltalt for i alt fem forhold, men blev kun dømt for to. Der blev i dommen lagt vægt på, at det ikke var klart for forbrugeren, at Carlsberg stod bag kampagnen, og at hensigten i virkeligheden var at reklamere for deres fadøl.

Blandt partiets mærkesager var 'velskænket velfærd' og 'stop latte-fanatisme'.