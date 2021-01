96-årige tvillinger ramt af corona

96-årige Lil Cox og hendes tvillingesøster Doris Day, der er Storbritanniens ældste tvillinger, blev for ganske nyligt testet positive for corona.

Det skriver flere medier heriblandt Metro.

For to dage siden lagde de enæggede tvillinger et opslag ud på Facebook, hvor de var dybt forundrede over, at de overhovedet havde fået corona, fordi de selv mener, at de har overholdt samtlige corona-regler til punkt og prikke.

Til opslaget skriver tvillingerne Lil og Doris følgende:

'Vi har tidligere sagt, at hvis ham der oppe i himlen vil have os, så skal han løbe stærkt. Vi tog lige før jul en rutinemæssig corona-test, der var negativ. Vi har begge holdt os inden døre siden julen for at være sikre.'

Således skriver Lil og Doris og fortsætter:

'Men for to dage siden fik Doris høj temperatur, og Lil begyndte at hoste. Derfor tog vi endnu en test, der viste sig at være positiv. Vi var begge chokerede. Vi har stort set tilbragt vores tid i vores eget hjem i hele 2020. Vi har overholdt alle regler og været meget forsigtige. Og vi kan på ingen måde finde ud af, hvordan vi er blevet smittede.'

Således skriver tvillingerne og beder afsluttende deres mange fans om at tage det roligt:

'Vi løber stærkere end nogensinde, fordi ingen af os er klar...(til at dø - red.) Vi har endnu ikke mødt Jason Statham, lyder det fra tvillingerne med henvisning til den flotte britiske skuespiller Jason Statham, som de begge er fans af.

Den 19.oktober lagde de livsglade tvillinger et opslag ud på Facebook, hvor de hygger sig med varme drikke.