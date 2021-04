Aarhusiansk restaurant finter regel om bordbestilling

Gæster skal reservere plads, mindst en halv time inden de ankommer, hvis de vil sidde indendørs, når restauranterne og barer får lov at åbne igen onsdag.

Det har affødt kritik fra en række fastfoodkæder. Flere partier i Folketinget vil have reglen afskaffet.

En lille aarhusiansk restaurant har dog fundet en vej uden om reglen.

På Le Coq - der nok bedst er kendt for sit enorme salg af den grønne franske likør Chartreuse - kan gæster ikke reservere bord, men derimod 'reservere retten til at reservere'.

Det skriver restauranten i et opslag på Facebook.

Dermed kan kunder lave en reservation, der gælder hele dagen, men kun komme ind, hvis der er plads ved det bord, de har reserveret.

Hvis der ikke er plads, kan de kommer tilbage senere på dagen og tjekke igen uden at skulle lave en ny reservation.

Le Coqs bestyrer Mattias Pinna siger, at reglen med bordbestilling ikke nødvendigvis fungerer på Le Coq, som han beskriver som 'næsten mere et værtshus'.

- Hvis der er nogen, der kun bruger et kvarter, og jeg har sat to timer af til dem, så mister jeg plads og gæster, som i forvejen er begrænset, siger han.

Mattias Pinna forklarer, hvordan man bestiller en plads på Le Coq:

- Man kan bestille ved os ved at skrive os en e-mail. Der skal man skrive dato, tidspunkt, antal personer og navn. Når den kommer til os har man reserveret retten til at være på Le Coq på den givne dato, siger Mattias Pinna.

Men selv om man tropper op på det reserverede tidspunkt, kan man altså ikke vide sig sikker på at få en plads. Til gengæld kan man komme tilbage senere på dagen og prøve igen - reservationen er nemlig stadig gyldig.

- Så kan det godt være, den er reserveret til klokken 13.00, men sådan som vi ser og tolker en reservation, så gælder den hele dagen.

- Kommer man så i stedet ind klokken 17.00, så giver vi folk lov til at tage plads, så længe de kan fremvise gyldigt coronapas, og der er plads nok, siger Mattias Pinna.

Med hensyn til det juridiske er Mattias Pinna ikke synderligt bekymret.

- Jeg kan ikke se, at det skulle være et problem. Hvis politiet kommer og tjekker på onsdag, så har alle reserveret plads. Vi skal nok spørge og sørge for, at der ikke er nogen inde ved os, der ikke har reserveret i forvejen. De skal nok fremvise et gyldigt coronapas. Det har jeg intet imod, siger han.

- Jeg forstår bare ikke, at det er i orden at reservere et bord, gå en tur ude i byen, samle noget mere smitte op, og så komme tilbage og sætte sig.