Advarer mod investering: - Et Eldorado for svindlere

De seneste år har mange danskere tjent gode penge på deres investeringer, hvad enten det har været på aktiemarkedet, boligmarkedet eller det digitale marked for kryptovaluta.

Men sidstnævnte er ikke nødvendigvis noget, man skal kaste sig over i håbet om at tjene store summer. Markedet er nemlig ureguleret, hvilket giver stor volatilitet og fare for svindel.

Det har fået Finanstilsynet til at udsende en pressemeddelelse, hvori de advarer mod investering i de digitale mønter.

Et eldorado for svindlere

Finanstilsynet kommer med en kraftig advarsel i pressemeddelelsen, som særligt er rettet mod svindel på markedet.

'Det er desværre et budskab, som vi ikke kan gentage ofte nok - hvis du investerer i kryptovaluta, skal du være forberedt på at kunne tabe alle dine penge, og du skal være mere end almindelig vaks for at undgå at købe katten i sækken. Kryptovaluta er meget volatile investeringer, der kan både stige og falde meget på kort tid.'

'Derudover er det uregulerede marked et Eldorado for svindlere. I Finanstilsynet plejer vi at sige, at forbrugeren skal kunne have berettiget tillid til de finansielle produkter. Det er desværre ikke altid tilfældet på kryptomarkedet,' siger kontorchef Ulla Brøns Petersen i pressemeddelelsen.

Har advaret før

Det er ikke første gang, Finanstilsynet går ud med skarp kritik af markedet for kryptovaluta. Den tidligere advarsel kom i september 2021 og var primært møntet på den store volatilitet på markedet, som gør det til en risikabel investering.

Årsagen til den nye advarsel handler dog om svindel på markedet, fordi det er svært for danske investorer at få hjælp, hvis de bliver udsat for svindel af en person, som befinder sig i udlandet.

Tilsynet oplyser desuden, at man på EU-niveau arbejder på nye regler, som skal beskytte forbrugeren bedre. Man forventer, at de nye regler vil træde i kraft i 2024.

