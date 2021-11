Advarer om kæmpe svindelnummer

På Instagram florerer der lige nu en konkurrence om en meget billig hårtørrer, men det er desværre et tarveligt fupnummer, der skal forsøge at lokke en masse penge ud af dig

Hvis du er indehaver af en Instagram-profil, så er du muligvis blevet kåret som den 'heldige' vinder af en Dyson-hårtørrer.

Danske Instagram-brugere er over weekenden blevet bombarderet af notifikationer fra opslag, der udlover de ultra billigere apparater.

I opslagene fra diverse suspekte konti fremgår det, at modtageren har vundet en hårtørrer til blot 15 kroner. Og fælles for opslagene er, at de gør brug af et billede af en ung, tilsyneladende, dansk kvinde med en Dyson-hårtørrer i favnen og med en kvittering i hånden.

Men de fleste brugere gennemskuer nok hurtigt, at der tale om et gement fupnummer.

Til TV2 forklarer cybersikkerhedseksperten Peter Kruse, at formålet med fidusen er at lokke en masse penge ud af folk.

- Det er opportunistiske onlineforbrydere, som har det ene mål at tjene nogle hurtige penge, fortæller Peter Kruse.

For at få fingrene i gevinsten skal du nemlig videregive dine kreditkortoplysninger, hvor fupmagerne på den måde kan misbruge dine informationer.

Flere svindlere

Ifølge Ulla Malling, som er projektchef i Forbrugerrådet Tænk, har kampagnen om de billige hårtørrer formået at ramme bredt.

- Vi har fået i omegnen af tre gange så mange henvendelser på denne sag, end vi plejer.

- Nu er det ikke fordi, jeg skal give gode råd til de kriminelle, men her har de måske lige overgjort det, for flere forbrugere tænker, at det ikke kan være rigtigt, siger Ulla Malling.

Hun uddyber det med, at Dyson-hårtørrerne har ramt så bredt, at folk på sociale medier har advaret omkring kampagnen. Den har endda ramt så bredt, at folk joker om det.

Problemet vokser

Ulla Malling siger, at svindlernes formål er at få fat i private og økonomiske oplysninger fra uvidende brugere, og at problemet på samme tid er i vækst.

- Det stiger og stiger. Vi oplever, at svindlerne målretter deres kampagner med samme teknikker, som legitime markedsføringsvirksomheder. Det er det, som er så smart. De har for eksempel også mulighed for at sætte sponsorerede ting op på Facebook, siger Ulla Malling.

- Det hænger også sammen med, at jo mere vi handler på nettet, jo mere lukrativt er det for svindlerne at være der.

Sociale medier har ansvaret

Hun fortæller, at det er svært at komme kampen mod snyderne til livs, og at Forbrugerrådet Tænk er i dialog med de sociale medier.

- Jeg synes, det er svært at pege ansvaret i en retning. Dels synes jeg, at platformene har et ansvar for at sikre, at deres indhold ikke er svindel, og hos Forbrugerrådet Tænk kunne vi godt tænke os, der bliver gjort endnu mere.

Facebook fortæller Ekstra Bladet, at der bruges mange ressourcer på at bekæmpe svindlerne. Det fortæller pressechef Camilla Nordsted i en mail.

'Vi har et dedikeret team, der hele tiden arbejder på at identificere nye former for svindel, og vi har investeret betydeligt i kunstig intelligens, der gør, vi de seneste år er blevet bedre og hurtigere til at fjerne falske profiler'.

'Men vores systemer er ikke perfekte, og det vil fortsat være en stor opgave at bekæmpe, fordi svindlerne er ihærdige, kreative og konstant forsøger at finde på noget nyt'.

Spurgt ind til, hvad de konkret har gjort i 'Dyson-sagen', svarer hun.

'Vi fjernede profilen bag svindelnummeret, så snart vi blev bekendt med den. Linket, som folk blev henvist til, var allerede deaktiveret af vores systemer', oplyses det.

Ekstra Bladet vil meget gerne i kontakt med Dyson, hvis hårtørrer er omdrejningspunkt i svindelnummeret. Det har dog ikke været muligt at få et svar fra virksomheden.