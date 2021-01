Ægtepar anholdt for sex i et pariserhjul

Ægtepar sigtet for at dyrke sex i en gondol i en forlystelsespark

Ægteparret Eric og Lori Harmon, der begge er 36 år, er blevet anholdt og sigtet for at dyrke offentlig sex i et pariserhjul i en forlystelsespark i Myrtle Beach i den amerikanske stat South Carolina.

Parrets seksuelle udskejelser blev gennemført i forlystelsen 'SkyWheel' i en gondol med glasvinduer, der gjorde det muligt for andre at se, hvad de havde gang i.

Det skriver flere medier - heriblandt Myrtle Beach Online, ABC News 4, New York Post og The US Sun.

Den pornografiske video, der af ægteparret blev optaget 2. januar, blev senere af politiet fundet på diverse porno-hjemmesider. Her fandt politiet også en video, hvor ægteparret dyrker sex i en offentlig swimmingpool. I den optagelse blev det også afsløret, at Lori Harmon ved samme lejlighed blev filmet, mens hun tissede på to automater.

Herunder kan man se forlystelsen 'SkyWheel' på et opslag på Facebook fra 11. januar:

Ifølge politiet i Horry County blev ægteparret anholdt lørdag 16. januar. De er nu sigtet for uanstændig opførsel i det offentlige rum samt for at have deltaget i fremstilling af pornografisk materiale. Lori blev også sigtet for hærværk.

Ægteparret blev dog efterfølgende løsladt mod kaution, indtil sagen skal for retten igen.

En talsmand fra forlystelsesparken har udtalt følgende:

'Sky Wheel Myrtle Beach er stolte over, at vi sørger for en sikker og familievenlig forlystelse. Denne hændelse, som vi først nu er blevet bekendt med, er meget foruroligende. Disse handlinger afspejler ikke vores værdier, og vi tolererer ikke den slags opførsel.'