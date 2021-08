Ændrer ikonisk etiket efter 26 år

'Gulddamen' skal have et mere moderne udtryk.

Derfor skal hun ikke længere stå med en serveringsbakke i hånden, men i stedet med en øl.

Det oplyser Tuborg i en pressemeddelelse.

'Gulddamen' har stået med sin bakke siden 1995, men nu er det altså slut. Hun har lagt bakken fra sig og deltager nu selv i festen.

'Vi har gentænkt designet og efter nøje overvejelse fjernet serveringsbakken og i stedet givet hende en øl i hånden. Det har vi gjort, fordi vi ønsker at illustrere en moderne kvinde, der er med til festen på sine egne præmisser,' siger Michelle Lægdsgaard Larsen, som er brand manager hos Tuborg.

Sådan ser 'Gulddamen' ud nu med serveringsbakke. Foto: PR

Lever stadig

Tuborg havde allerede introduceret 'Tuborg-pigerne' i 1930'erne, men det var først i forbindelse med Guld Tuborgs 100-års jubilæum i 1995, at hun kom på etiketten og blev kendt som 'Gulddamen' eller 'Den Gyldne Dame'.

'Den Gyldne Dame lever stadig, men fortællingen og designet havde brug for en modernisering. Det er helt naturligt, at Gulddamen følger med tiden, og det er ikke første gang, at vi justerer lidt på designet. Men vi gør det ikke uden stor respekt for brandets historie, som er både kendt og elsket i den danske befolkning,' siger Michelle Lægdsgaard Larsen i pressemeddelelsen.

Tuborg oplyser desuden, at de undervejs i beslutningsprocessen har talt med meningsdannere og eksperter på området, heriblandt Dansk Kvindesamfund.