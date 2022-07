Afliver gaming-myte

En ny undersøgelse viser, at der er meget lidt til ingen evidens for, at gaming kan være skadeligt

Oplever du ofte, at din kæreste eller forældre brokker sig over, at du bruger for meget tid foran computeren?

I så fald kan du sende dem denne artikel.

Et studie, der har undersøgt 39.000 gamere, viser nemlig, at det ikke kan bevises, at spil foran skærmen skulle være skadeligt for ens trivsel.

Det skriver BBC.

Ingen effekt

Man bliver dog heller ikke gladere af det, viser undersøgelsen.

- Vores undersøgelse viser, at uanset hvor lang tid man generelt bruger på gaming, har det ikke rigtig nogen effekt på den generelle trivsel, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen fra Oxfod, Andrew Przybylski.

Hvis man bruger mere end 10 timer om dagen på at game, kan det have en effekt på ens trivsel. Men Przybylski forklarer, at det i højere grad hænger sammen med årsagerne til, hvorfor man bruger så mange timer om dagen på at game.

Forskerne har fået adgang til data fra Sony, Microsoft og Nintendo. De er blevet tilsendt data fra 39.000 gamere over seks uger. De har fået data fra følgende spil: 'Animal Crossing', 'New Horizons', 'Apex Legends', 'Eve Online', 'Forza Horizon 4', 'Gran Turismo Sport' og 'The Crew 2'.

En time om dagen

Sidste år tog Kina en radikal beslutning om at mindske børns forbrug af videospil.

Det skete, i forbindelse med at et statsmedie havde kaldt gaming for 'spirituel opium.'

Børn i Kina må derfor kun spille en time om dagen på fredage, lørdage og helligdage.

Alt med måde

Mike Dailly, som skabte spillene 'Lemmings' og 'Grandt Theft Auto', har kommenteret undersøgelsen over for BBC.

Han forklarer, at han oplever, at gamere fortæller, at det faktisk hjælper deres mentale helbred at game.

Men han understreger dog også, at alt selvfølgelig skal gøres med måde.

- Det er jo ikke sundt at game 24 timer i døgnet, men det er heller ikke sundt at bruge 24 timer om dagen på at spise eller træne, lyder det fra Dailly.