Afslører: Mit bedste tip nogensinde

Har du brug for et godt køkkenråd, eller er du nysgerrig på livet i restaurationsbranchen? Du kan nu spørge Casper Sobczyk om alt! Så vil han hen over sommeren besvare et udvalg af spørgsmål efter bedste evne. Skriv til kokkensbrevkasse@eb.dk, og følg med i avisen og EB+ hver lørdag