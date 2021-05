Aldrig set før: - Man skulle tro det var løgn

For første gang nogensinde pryder et homoseksuelt par bestående af to kvinder et dansk magasin.

Det sker torsdag, hvor ungdomsmagasinet Vi Unge udkommer i en ny og anderledes form og med kæresteparret Josephine (også kaldet Moody, red.) og Augusta, der kysser, på forsiden.

Ifølge Nikita Andersen, der er redaktør på 'Vi Unge', er det første gang i Danmark, at det sker.

- Det er ret vildt, at det er første gang. Det er jeg meget overrasket over og også stolt over. Jeg er jo godt klar over, at vi ikke har opfundet den dybe tallerken, men vi synes, det er naturligt, at vi viser kærligheden, og at vi også viser kærlighed i forskellige former, og at vi så er de første, der gør det på den her måde, er jo bare fedt, siger hun.

Forsiden sker ifølge redaktøren som led i en større relancering af Vi Unge.

- Bladet har ikke ændret sig de sidste 10-15 år. I alle de år har det set ud på samme måde og haft det samme indhold, og nu var det på tide, at vi vender puslespillet og giver det et nyt udtryk. Så det er det, vi har forsøgt. Vi har givet det en ny 2021-stil, hvor der er nyt layout, nyt logo og ny redaktion.

- Men en vigtig del af det er også, at magasinet skal henvende sig til 2021-teens, og her er repræsentation en meget vigtig ting. Så da vi skulle i gang med det her kærlighedsnummer, så kiggede vi på hinanden og blev enige om, at der skulle ske noget andet. Der har aldrig været et kyssende homoseksuelt par på forsiden af 'Vi Unge' eller et andet dansk magasin. Man skulle tro, det var løgn, og derfor er det også på tide, at de unge mennesker, der læser 'Vi Unge', som selv er på vej til at finde ud af hvem, de er, også skal have nogle at spejle sig i, som ikke er normen. Det er det, vi forsøger med den her forside.

Sådan ser forsiden ud. Foto: Vi Unge

Vil gerne slå et slag

Til Ekstra Bladet fortæller Josephine (20) og Augusta (21), der pryder forsiden, at de er enormt glade for at have været en del af projektet. De er dog meget overraskede over, at de er det første kvindelige kærestepar på forsiden af et dansk magasin, der kysser.

- Det er jo mega fedt, at vi er de første, men samtidig har jeg det også sådan, at det var på tide. Vi havde svært ved at tro på det, da vi hørte, at vi faktisk er det første homoseksuelle kvindelige par på en forside på den her måde. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at det samtidig er et reelt kærestepar, der stiller op, for det er netop vigtigt at understrege, at der er tale om rigtige mennesker, og at det her ikke bare er modeller, der spiller en rolle, men den virkelige verden, lyder det fra Josephine, der bliver suppleret af Augusta:

- Det har været en mega fed oplevelse at lave de her billeder, og det er vigtigt for os, for hvis vi kan hjælpe bare ét ungt menneske ved at vise vores ansigter og slå et slag for, at vi også er to helt almindelig mennesker, der indgår i et forhold, selvom vi er af samme køn, så er vi lykkelige. Vi synes, det er vigtigt at være med til at normalisere LGBT-miljøet.

Kæresteparret glæder sig til at se sig selv på forsiden. Foto: Privat

- Det er vigtigt Ifølge Josephine er hun og Augusta glade for, at de via Vi Unge kan nå ud til en ung målgruppe. - Det er vigtigt for os at nå ud til den generation, der skal forme vores samfund i fremtiden, for det er vigtigt, at det allerede er her, at minoriteter generelt bliver normaliseret, siger hun og fortsætter: - Vi har selv stået i en situation, hvor vi ikke følte, at vi havde nogen, vi kunne spejle os i, og hvor jeg havde mange spørgsmål til, hvem jeg var, og hvad min seksualitet var. Da jeg var 15 og egentlig godt vidste, at jeg var til kvinder, tog jeg ikke skridtet og sprang ud, netop fordi jeg ikke følte, det var trygt, fordi jeg ikke kendte andre, der var biseksuelle eller lignende og talte højt om det, og derfor griber vi muligheden for at være dem, andre kan spejle sig i nu, siger hun.