Aldrig set før: Nu er den Danmarks største

Kom med på en vild tur i kæmpe-rutsjebanen Fønix, der åbner i denne weekend i det nordjyske. Den er med sine 40 meter i højden, 905 meter i længden og vilde fart straks blevet landets største og har som den første og eneste i verden et såkaldt 'stall loop'

Det kan godt være, du synes, at Dæmonen i Tivoli i København er vild, men så vent, til du prøver adrenalinsuset i rutsjebanen Fønix, der netop er åbnet denne weekend.

Lokationen er Fårup Sommerland i Nordjylland, der i forvejen er kendt for forlystelsesparkens mange rustjebaner.

Nu har man en til - og hvilken en.

Ud over at være Danmarks største rutsjebane er Fønix også den hurtigste og højeste i Danmark, ligesom rutsjebanen udsætter gæsterne for mest såkaldt airtime - oplevelse af vægtløshed - i Skandinavien med 14 forskellige elementer som drop, loops og twists.

Første i verden

Samtidig introducerer Fønix som den første rutsjebane i verden et såkaldt stall loop, hvor det klassiske loop kombineres med en omvendt camelback, der giver en oplevelse af vægtløshed i 2,5 sekunder.

- Det er den største nyhed, vi nogensinde har været vidne til i dansk rutsjebanehistorie, og det er formentlig også den største tilføjelse i år på den europæiske rutsjebanescene. Der er tale om en størrelsesorden, vi ikke tidligere har set herhjemme, og derfor har vi i rutsjebanekredse talt om Fønix, lige siden den blev offentliggjort sidste år, fortæller Kian Kronvang, formand i CoasterClub Denmark, i en pressemeddelelse.

Fønix er 40 meter høj på det højeste sted, 905 meter lang og har en topfart på 95 kilometer i timen. Det gør, at den straks indtager førstepladsen på listen over de største rutsjebaner herhjemme.

Som du måske allerede har bemærket, kan du i toppen af denne artikel komme med på en tur op i Fønix.

Fønix blev annonceret i juni 2021, hvor Ekstra Bladet første gang skrev om den og kunne vise en simuleret tur.

Sådan så den simulerede tur i Fønix ud tilbage i juni 2021.

Nu kan man altså se og prøve den i virkeligheden.

Rutsjebanen har kostet 100 millioner kroner at opføre og er bygget som investering i fremtiden efter et 2020 med røde tal på bundlinjen i sommerlandet pga. pandemien, der forårsagede et kraftigt reduceret besøgstal.

