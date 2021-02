'American Boy'-parodi hitter på TikTok

I 2008 hittede sangen 'American Boy' med Estelle og Kanye West, hvor den tilbragte 39 uger på de amerikanske hitlister.

Nu har melodien igen fået nyt liv, efter en to år gammel parodi af sangen, hvor en ung dreng skråler om spillet Fortnite, er gået viralt på det sociale medie TikTok.

I skrivende stund er der lavet 230 tusind videoer, der bruger sangen, som bærer navnet 'Chug Jug With You', og de mest populære af dem høster flere millioner likes.

Parodien skifter blandt andet teksten:

'Take me to New York, I'd love to see L.A' ud med:

'You can take me to moisty mire but not loot lake,' hvilket referer til steder i Fortnite-spillet.

Videoerne bruger især det første vers af parodien.

Selvom parodien specifikt handler om Battle Royale-spillet Fortnite, har sangen bredt sig meget længere end Fortnites trofaste fans.

'Når du ikke engang spiller fortnight, og den her sang stadig er en bop', skriver en bruger under en af de TikTok-videoer, der bruger sangen.

Der er ingen tvivl, TikTok elsker Fortnite-parodien og dens skaber Leviathan.

'Når klubberne åbner igen, har de bare at spille den her hele tiden,' skriver en anden TikTok-bruger om den populære sang.

