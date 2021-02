Amok på Twitter: 'Se hvad I har gjort'

Hvad den britiske kikse producent Weetabix troede var et helt uskyldigt Twitter-opslag, har taget en uventet drejning.

I opslaget forsøger Weetabix at promovere deres kiks ved at vise, at den også kan spises med de engelske morgenmadsklasikker baked beans.

'Hvorfor skal brød have alt det sjove, når der er Weetabix? Server med Heinz-bønner for et twist,' skriver brødproducenten, hvor den britiske version af teksten giver et lille rim.

Kombinationen af Weetabix-kiksen og baked beans er dog ikke faldet i god jord.

Kommentarsporet er gået amok, hvor det lader til, at adskillige store Twitter-profiler er gået sammen med en mission om at fortælle Weetabix, at kombinationen ikke har gang på denne jord. Man finder både Google, det britiske sundhedsvæsen NHS, Pfizer, Tinder og Israels officielle konto i det usædvanlige kommentarspor.

'Tro os, det her er ikke et match,' skriver den britiske Tinder-konto.

'Dette tweet burde komme med en helbredsadvarsel,' skriver det engelske sundhedsvæsen NHS.

'Se hvad I har gjort,' skriver Google og henviser til den mest populære søgehistorik på søgemaskinen, hvor kombinationen nu ligger nummer to, når man søger 'Weetabix with (med red.).

Det lader ikke til, at Weetabix er kommet på bedre tanker. De har efterfølgende delt et billede, hvor de spørger, om man så kan kombinere sine Weetabix-kiks med juice.

Nedenfor kan man se et lille udpluk af de mange kommentarer fra store firmaer og organisationer, der bestemt ikke mener, at kombinationen med baked beans burde eksistere:

