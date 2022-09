Anholdt i uhyggelig sag

Pludselig dukkede døde dyr op ved mindesmærke for ofrene ved et skoleskyderi

Det er en gal mands værk.

Sådan lyder konklusionen fra politiet om Robert Mondragon, der er anholdt i en bizar sag i Guds eget land, USA. I en sag, som politiet kalder en syg besættelse af skoleskyderier og drab på dyr, mistænkes Mondragon for at have placeret flere døde dyr ved et mindesmærke for ofrene ved skoleskyderiet i Parkland, Florida, hvor 17 mennesker mistede livet i 2018, mens yderligere 17 blev sårede.

Til TMZ fortæller politimyndighederne i Broward County, at man mener, Mondragon er manden, der over en periode på 11 dage har efterladt en død and med brystet skåret op, en død vaskebjørn og en død pungrotte ved mindesmærket.

Det var ved dette mindesmærke, at de døde dyr blev fundet. 17 mennesker mistede livet ved skoleskyderiet i 2018. Foto: Getty Images

Nød lugten

Ifølge politiet fandt man fuglefjer og blod i bilen, da Mondragon blev anholdt. Her skulle han angiveligt have fortalt betjenten, at han havde en død fugl i bilen, fordi han 'godt kan lide metal og lugten af blod fra døde dyr'.

En sag blev oprettet, og under efterforskningen fandt man billeder af døde dyr på hans telefon og sms'er samt internetsøgninger på skoleskyderier.

Han er nu tiltalt for tre gange at have fjernet eller vanæret en grav eller et monument, at have forbrudt sig mod sin prøveløsladelse og fem tilfælde af 'uanstændig eksponering'.