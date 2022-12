Anklages for dyremishandling: Farvede sin hund gul som 'Pikachu'

Har du nogensinde set en skriggul hund? Nej vel?

Det har du nu.

For nylig kunne Ekstra Bladet fortælle, at Ash Ketchum og hans trofaste makker Pikachu er fortid i Pokémon efter 25 år.

Men noget tyder på, at en enkelt fan ikke har tænkt sig at lade mindet om Pikachu dø ud.

En tilskuer til en NBA-kamp i den amerikanske basketball-liga bliver således nu heftigt kritiseret for at have medbragt en hund, der var blevet farvet til at ligne netop Pikachu.

Pikachu og Ash er snart fortid i Pokémon, hvor der kommer nye hovedpersoner. Men minderne har vi - og en enkelt sportsfan, åbenbart - lov at have. PR Foto

Hunden og dens ejer er blevet fanget på tv-optagelser, hvor grinende sportskommentatorer høres udbryde: 'Hvad er det?! Jeg tror ikke, at den hund har skrevet under på det malerarbejde.'

Den lille hund har lys, gul pels med røde cirkler på hver side af ansigtet - tydeligvis for at efterligne Pikachus rosenrøde kinder.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Annonce:

Frygtelig handling

Det har efterfølgende fået folk på sociale medier i oprør, hvor flere Twitter-brugere mener, det er direkte dyremishandling:

'Det er vildt groft', skriver en bruger.

'Det er ikke i orden!! Det er slet ikke sjovt!!', mener en anden.

'Det er dyremishandling', betoner en tredje, mens en fjerde skriver, at det er en frygtelig handling:

'Skam dig - du tilskynder dyremishandling', lyder det.

Dyrevelgørenhedsorganisationen PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) har flere gange advaret mod farvning af kæledyrs pels.

Hårfarvning af f.eks. hunde kan således forårsage, at dyrene får en 'alvorlig allergisk reaktion' eller at det 'stresser dem', mens nogle endda kan få forbrændinger eller blive dødeligt forgiftet af toksiner fra farvestofferne.

'Unaturlige skønhedsprocedurer, der ikke gavner et dyrs sundhed og velvære, bør aldrig udføres. At tvinge et dyr til at udholde denne slags lidelse er ikke trendy - det er misbrug', lyder det.

Adgang forbudt: Se det danske Tintin-slot

Det er formentlig et ansigtsudtryk som dette hos Pikachu, den stakkels hund havde, da ejeren begyndte at farve kræets pels gul før en baskeball-kamp. Pr-foto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Hvad var årets største drama i Realityland? Det taler Jeppe Risager, Marco Harry og Mie Fitness om i ugens udgave af 'Der er brev!'. Lyt med her: