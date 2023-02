Bar dem i kultserie: Nu kan du købe stjernens underbukser

5000 dollars eller næsten 35.000 danske kroner.

Så meget forventes det, at du kan risikere at skulle hoste op med, såfremt du vil have fingrene i Walter Whites aflagte underbukser fra kultserien 'Breaking Bad'.

Bukserne er en del af en samling på over 1.000 tv- og underholdningsrekvisitter og memorabilia-genstande, der vil blive bortauktioneret online hos udbyderen Propstore.

Det skriver flere medier - heriblandt TMZ.

Sådan ser de ud - Walther Whites genkendelige underbukser med den blå stribe. Foto: Propstore/Pr Foto

Og her er de så på - i hvert fald et par magen til. Foto: TV 2/Ritzau Scanpix

Bryan Cranston spillede hovedrollen i 'Breaking Bad' som kemilæreren, der med en lungekræft-diagnose hængende over hovedet blev narkobaron.

White bar - og fremviste - jævnligt eksemplarer af de karakteristiske hvide 'morfar-underbukser' i løbet af serien - faktisk allerede fra da han begyndte at lave crystal meth i pilotafsnittet.

Matchende undertøj dukkede også op i hans skab gennem hele serien.

Bryan Cranston bar altid markante hvide underbukser i 'Breaking Bad' inde under det øvrige tøj, og man fik ofte et kig til herlighederne. Her fra pilotafsnittet. Foto: Ritzau Scanpix/SonyPictures Television

Det er lidt uklart, præcis hvor meget det par underbukser, der er på auktion, er blevet båret af Cranston.

Enkelte medier mener at vide, at de slet ikke har været på, men blot har hængt i et rekvisitskab, mens andre skriver, at de skam blev brugt af superstjernen under optagelserne.

Uanset hvad forventes det, at eksemplaret af underbukserne går for alt mellem 2500 dollars og 5000 dollars - altså et sted mellem lidt over 17.000 og knap 35.000 danske kroner.

Auktionen slutter 28. februar.