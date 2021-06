Beboer fik et chok: Fandt nøgen mand i haven midt om natten

I Horsens dukkede en nøgen mand pludselig op i en have. Han var dog hurtigt væk igen, og politiet fandt ham aldrig

En beboer i Horsens fik uventet besøg natten til lørdag.

Der dukkede nemlig pludselig en nøgen mand op i haven, som gik hen til et tørrestativ og snuppede en t-shirt, som han tog på.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Hændelsen fandt sted midt om natten til lørdag på Septembervej i Horsens, og da manden havde iført sig t-shirten, gik han fredeligt derfra igen.

Beboeren opdagede det, da han kiggede ud i sin have midt om natten og så manden komme gående.

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for Horsens Folkeblad, at de fik en anmeldelse klokken 02.33 om natten.

- Vi havde et par patruljer, der kørte rundt i området, men den nøgne mand er pist væk. Det eneste, han efterlod sig, var en tom plastikpose på stedet, fortæller vagtchef Hans Hoffensetz til mediet.