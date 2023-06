Begrænser køb af kendis-drik

Der er sandsynligvis ikke mange børn i skolealderen, der endnu ikke har hørt om Prime-drikken, der netop nu går sin sejrsgang over det meste af verden.

Bag drikken står et par af tidens allerstørste internet-fænomener, Logan Paul og KSI, hvilket har fået opmærksomheden omkring Prime-drikkene til at nå hysteriske højder - også i Danmark, hvor drikkene er tidligere er blevet ulovligt importeret og solgt for flere hundrede kroner.

På grund af manglende godkendelse og tilladelse fra Fødevarestyrelsen blev Prime fjernet fra det danske marked sidste måned, men inden da nåede opmærksomheden så store højder, at selv tomme Prime-flasker blev solgt videre på Den Blå Avis.

I sidste uge kunne Ekstra Bladet som de første fortælle, at Salling Group, der blandt andet står bag dagligvarekæderne Netto, Føtex og Bilka, nu vil begynde at sælge de eftertragtede drikke.

Uden koffein og vitamin

Det bliver dog i varianter uden koffein og tilsat vitamin, hvilket var årsagen til, at Prime i første omgang måtte fjernes fra hylderne i de danske kiosker og slikbutikker.

- Der har været meget kritik af energidrikkene på grund af for højt indhold af koffein og a-vitamin. Det, vi får, er en hydrerings-drik uden indhold af koffein og a-vitamin. Så det er ikke en energidrik, men det er stadig Prime, siger pressechef hos Salling Group, Jacob Nielsen, og tilføjer:

- Vi har fået Prime til at fjerne de to ingredienser (koffein og a-vitamin, red.), så de opfylder gældende krav fra Fødevarestyrelsen.

Der findes et væld af forskellige Prime-varianter. I første omgang kommer fire af de mest populære til Danmark. Foto: Getty Images

Rationering

Det siger næsten sig selv, at der er risiko for stormløb på de danske supermarkeder, når drikkene, man før skulle være heldig at kunne erhverve sig for under 100 kroner, nu pludselig kan købes for 25 kroner.

Regner I med lange køer og hamstring, når I nu skyder salget af Prime i gang med en pris, der er en brøkdel at det, de tidligere er blevet solgt for?

- Det er svært at spå om, men vi forventer naturligvis stor efterspørgsel og interesse – om det bliver med lange køer, og hvor lange de i givet fald bliver, må tiden vise. Vi har købt stort ind, og har i første omgang sat en begrænsning på fire flasker per kunde, oplyser Salling Groups pressechef, Jacob Nielsen til Ekstra Bladet.

Han fortæller desuden, at man i første omgang har valgt at sende fire smagsvarianter ud på det danske marked.

Det drejer sig om følgende, der alle sælges i halvlitersflasker til 25 kroner: 'Tropical Punch', 'Ice Pop', Lemon Lime' og 'Blue Raspberry'.

Dato-forvirring

I en video på YouTube har Logan Paul, der er den ene af de to Prime-bagmænd, tidligere fortalt, at Prime vil være i de danske butikker allerede i midten af næste uge - altså onsdag den 7. juni.

Den udlægning kan man dog ikke genkende hos Salling Group.

- Vi ser frem til at få Prime på hylderne i midten af juni – så snart vi kan kender de præcise datoer, melder vi det ud, lyder der fra pressechefen.

