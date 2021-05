Billede går viralt: 'Hvad sker der her?'

Joe og Jill Biden hyldes for deres besøg hos den tidligere præsident Jimmy Carter og hans kone, men folk forstår altså ikke helt, hvad der sker på billedet af de to par

Glæden hos amerikanerne var stor, da de kunne se, at præsident Joe Biden og førstedamen Jill biden havde besøgt tidligere præsident Jimmy Carter og fruen.

'Vi er glade for at dele dette dejlige foto med præsidenten og førstedamen, der besøger the Carters. Tak hr. præsident og fru. Biden', skriver The Carter Center til opslaget, der er delt på Twitter.

Det glædestrålende billede viser, hvor glade de to par var for at se hinanden, hvor Joe læner sig op ad Roselynn Smith Carter og Jill Biden holder i hånd med Jimmy Carter.

Men selvom der er liv og glade på billedet af de aldrende par, er der alligevel én ting, der springer de fleste i øjnene.

Proportionerne på de to ser nemlig ud til at være helt, helt skæve.

Her ankommer præsident Joe Biden og førstedamen Jill Biden til Georgia for at besøge Jimmy Carter og fruen.

En gigant

For at sige det mildt ligner Joe og Jill giganter ved siden af Carter-parret, og det er da også det, de fleste kommenterer, når man ser opslaget på Twitter.

'Vi stemte på Biden, fordi han er et ordentligt menneske med god politik. Men også fordi at ham og Jill er giganter, der vil knuse dig, hvis du gør dem vrede', skriver en.

'Hvorfor ligner 'The Carters'-miniaturer mennesker? De er fantastiske! Men proportionerne er den da helt gal med', skriver en anden.

'Det ligner den scene fra 'Ringenes Herre', hvor Gandfalf besøger Frodos hus', lyder det fra en tredje.

Måske linsen

Flere giver deres bud på, at det kan have været kameraet, den var gal med, og at det er derfor, billedet er blevet helt skævt.

'Fotografen har ikke brugt den rigtige linse. De er blevet trukket lidt ud i vinklen, og det ser derfor, det her perspektiv ikke fungerer', skriver en.

Endnu har The Carter Center, der har delt billedet, ikke forklaret, hvad det skyldes - men uanset hvad, er der da tale om et hjertevarmt billede