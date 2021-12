Bizar skønheds-konkurrence: Diskvalificerer botox-kameler

40 kameler er blevet erklæret for diskvalificerede i en skønheds.-konkurrence, der plejer at være årets clou under den årlige King Abdulaziz Camel Festival i Saudi-Arabien .

Årsagen er, at de pukkelryggede 'skønheder' nu har fået indsprøjtninger med botox samt modtaget anden kosmetisk behandling.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet rapporterer det statslige saudi-arabiske nyhedsbureau, Saudi Press Agency (SPA), at dommere har taget avanceret teknologi i brug for at afsløre manipulation med dyrenes udseende.

Alle deltager blev i første omgang ført ind i en hal, hvor specialister undersøgte deres ydre og bevægelser. Siden blev deres hoveder, halse og torsoer scannet med både røngten- og 3D-ultralydsmaskiner, beretter nyhedsbureauet.

For at være en køn kamel, der kan slippe gennem nåle-øjet i den prestigefyldte konkurrence, skal man være udstyret med lange, hængende læber, en stor mule og en velskabt pukkel.

27 deltagere i konkurrencen om pokalen for Majaheim--kameler blev diskvalificert for at have strakte kropsdele, mens 16 blev udelukket af konkurrencen, fordi, de havde modtaget forskellige kosmetiske injektioner.

Konkurrencens arrangør, Camel Club, citres for at være meget opsat på at stoppe denne form for 'skønheds-doping's, og varsler strenge straffe.

Arrangøren forklarer, at botox er blevet sprøjet ind i dyrenes læber, næse og kæber. Ligeledes er der er brugt collagen-fillers, og endelig er der givet hormoner for at øge muskelvæksten.

The King Abdulaziz Camel Festival er verdens største. Omkring 33.000 kamel-ejere fra store dele af verden - herunder USA og Rusland -deltager i konkurrencen,

Festivalen åbnede 1. december og varer i 40 dage.