Bjarke Ingels-nedrivning droppes: Ikonisk biograf redder livet

Hvad skal der ske med Palads?

Spørgsmål har længe været til debat, da ejeren af biografen i en årrække har ønsket store forandringer for den 100 år gamle bygning.

Det førte til, at arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) for to år siden diskede op med et projekt, der indebar, at bygningen skulle jævnes med jorden for at bygge et nyt og op til 18-etager højt bygningskompleks på grunden.

Den plan er nu droppet, skriver Berlingske og tilføjer, at man i stedet vil fokusere på modernisering og udvikling af den farverige og storslåede bygning på Axeltorv ved Vesterport Station.

- Vi har kunnet mærke, at der ikke var appetit på BIG-projektet. Mange reagerede meget stærkt på det, og det gjorde os klar over, at der er mange, som gerne ville have indflydelse på, hvad der skal ske på Palads-grunden, siger Asger Flygare Bech-Thomsen, direktør for Nordisk Film Biografer og ejer af 17 biografsale i bygningen, til Berlingske.

- Vi har lyttet til kritikken og lukket BIG-projektet, og så starter vi derfra, lyder det videre.

Bjarke Ingels Group (BIG) diskede for to år siden op med et projekt, der bl.a. indebar, at bygningen, der huser Palads -biografen, skulle jævnes med jorden. Det er nu droppet efter klager over planerne om nedrivning af den hæderkronede bygning. Foto: Tobias Nicolai / Polfoto

Asger Flygare Bech-Thomsen vil ikke uddybe, hvad der helt præcist venter fremtidige biografgængere i Palads, men han satser på nye biografsale med bedre lyd, sæder og lærred, som vil betyde sale med højere loftshøjde og bedre lydisolering.

Direktøren for Nordisk Film Biografer regner med, at projektet kan stå færdigt i 2027-2028.