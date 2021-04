Blæksprutte langer ud efter far og datter

Det er ikke så tit, at man hører om blæksprutte-angreb, men det er ikke desto mindre det, geologen Lance Karlson oplevede på en strandtur med sin familie i Dunsborough i det vestlige Australien.

Lance og datteren glemmer nok sent den oplevelse, de havde på en strand syd for den australske by Perth 18. marts, hvor de så en blæksprutte lange ud efter en måge, som svømmede ved vandkanten.

Da Lance tog sin mobil op for at filme dramaet mellem blæksprutten og mågen, begyndte blæksprutten i stedet at interessere sig mere for Lance og datteren, end mågen.

Dermed blev det Lance og datteren, der kom under angreb og ikke mågen, men blæksprutten erkender i første omgang nederlaget, og svømmer hurtigt væk.

Den bizarre oplevelse har han delt på sin Instagram-profil.

Blæksprutten kom tilbage

Til det australske nyhedsmedie 7news fortæller Lace Karlson ligledes, at han 20 minutter senere valgte at svømme ud i vandet, fordi han troede, at blæksprutten var væk.

- Jeg var i vandet i et par sekunder, hvor jeg kiggede efter muslinger, da jeg blev ramt af noget, der kom bagfra, på min arm, fortæller han til 7News, og fortæller videre, at han ligeledes blev ramt af noget på sin nakke.

Det viste sig at være blæksprutten, som havde langet ud efter ham i vandet. Tentaklernes slag efterlod store røde mærker på geologens hud.

Men hvorfor blæksprutten var i dårligt humør vides ikke. Dog har Lance Karlson en umiddelbar teori:

- Jeg tror, at den var blevet ophidset af mågen, som den var aggressiv overfor også, og så gik det bare ud over mig.

På Instagram skriver han om episoden: 'Den sureste blæksprutte i Geographe Bay! Efter den havde angrebet en måge, besluttede den sig for, at min datter og jeg og fortjente et slag. Jeg opdagede senere, hvor den boede ved en krabbe-kirkegård, hvor den så angreb mig igen'.