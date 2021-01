Blind mand med førerhund angrebet med kanonslag

En usædvanlig grov sag har fundet sted i den svenske by Jønkøbing sent om eftermiddagen nytårsaften, hvor en ukendt gerningsmand har kastet et kraftigt kanonslag mod en blind mand, der var ude at gå en tur med sin førerhund.

Det voldsomme knald samt eksplosionen af kanonslaget har efterfølgende skræmt førerhunden så meget, at den nu ikke længere tør gå udenfor sit hjem.

Det skriver den svenske avis Expressen

Politiet i Jønkøbing har også lagt et opslag ud på deres Facebook, hvor de efterlyser vidner til forbrydelsen, der fandt sted den 31. december klokken 17.00.

Her skriver politiet blandt andet følgende:

'Den blinde mand og hans førerhund var ude og gå tur i Gräshagen i Jønkøbing, da en eller flere personer kastede kanonslag mod dem. Her har en eller flere kastet et kraftigt kanonslag i nærheden af den blinde mand og hans førerhund. Hunden blev så skræmt, at den ikke længere tør gå udenfor en dør. Derfor kan hunden ikke længere bruges som førerhund for sin ejer. Har du hørt eller set noget, der kan hjælpe politiet'.

artiklen fortsætter under billedet

Politiet beder nu eventueller vidner om at melde sig til politiet med oplysninger om sagen. Foto: PR Foto

Politiets Facebook-opslag om sagen er blevet delt næsten 8.000 gange og har fået mere end 400 kommentarer, hvor vreden er stor mod gerningsmændene.

En Facebook-bruger skriver:

'Det koster 220.000 svenske kroner at uddanne en ny førerhund til ham. Det synes jeg, at gerningsmændene skal betale.'.

En anden skriver: 'Jeg bliver så vred og træt af folk, der ikke længere tager ansvar'.

En tredje skriver: 'Det er en ondskabsfuld måde at begrænse hverdagen og friheden for en ellers aktiv og meget social nabo her i området.'

