Bliver den yngste i rummet nogensinde

Den 18-årige hollænder Oliver Daemen bliver 20. juli den første betalende rumfartsturist i verdenshistorien, kunne Amazon-milliardæren Jeff Bezos' rumfartsselskab Blue Origin afsløre torsdag.

Det skriver flere internationale medier heriblandt CNBC News.

På denne dag tager Jeff Bezos den første rejse til kanten af jordens atmosfære i sit rumfartøj New Shepard, inden han fremover vil tilbyde kommercielle rejser til private.

Og som om det ikke var nok, at Daemen altså bliver den første, der får den oplevelse, så bliver den unge mand også den yngste nogensinde, der rejser til rummet.

Med på afbud

Det er Oliver Daemens far, som er direktør i selskabet Somerset Capital Partners, der har betalt et ukendt beløb for turen.

I første omgang blev han dog overbudt af en anonym rumfartsentusiast, der bød hele 28 millioner dollars for at komme med om bord i raketten, svarende til mere end 176 millioner danske kroner.

Den anonyme rigmand måtte dog melde afbud på grund af planlægningsmæssige udfordringer, og det blev unge Oliver Daemens held.

Når fartøjet flyver mod stjernerne 20. juli, får den unge astronaut-aspirant foruden Jeff Bezos selskab af Bezos' bror, Mark, og den 82-årige amerikanske pilot Mary Wallace 'Wally' Funk.

Hun bliver dermed den ældste nogensinde, der flyver til kanten af rummet.

